Capturan a sujeto acusado de intimidar a trabajador en Apopa

La Policía Nacional Civil (PNC), reporto que un hombre fue capturado tras ser denunciado en redes sociales por intimidar a un empleado de una empresa de telefonía en la colonia Valle Verde, en Apopa.

El detenido fue identificado como Christian Kelvin Elías Rojas, de 32 años de edad, señalado como miembro de la pandilla 18R. De acuerdo con la información, tras la denuncia se activó un operativo que permitió su ubicación y posterior captura por parte de las autoridades.

Según registros oficiales, varios miembros de su familia se encuentran recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). El sujeto será remitido por el delito de agrupaciones ilícitas.