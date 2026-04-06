Fluminense muestra interés en Brayan Gil, según medios internacionales

El futbolista salvadoreño Brayan Gil estaría en la mira del Fluminense, de acuerdo con reportes de medios internacionales.

Según la información, el club brasileño habría presentado una oferta de 4.5 millones de euros al Baltika Kaliningrad durante el pasado mercado de invierno; sin embargo, la propuesta no fue aceptada.

La negativa se habría dado debido a que el periodo de fichajes en Rusia ya había finalizado, lo que impedía al equipo encontrar un reemplazo en ese momento.

No obstante, se señala que Baltika estaría dispuesto a considerar la salida del jugador salvadoreño en el próximo mercado de verano, por una cifra que iniciaría en los 5 millones de euros.

De concretarse, el traspaso marcaría un paso importante en la carrera de Brayan Gil, consolidando su proyección en el fútbol internacional.