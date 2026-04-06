Puma Energy lanza “si la usas, viajas 2026”: la promoción que más premia a los salvadoreños con viajes, ahorro y millones de puntos

Puma El Salvador anunció el lanzamiento oficial de su promoción “Si la usas, viajas 2026”, una iniciativa que reafirma su compromiso de ser la marca que más premia a sus clientes en el país, combinando ahorro diario, recompensas constantes y experiencias internacionales.

La promoción estará vigente del 6 de abril al 15 de junio de 2026, período durante el cual los salvadoreños podrán participar utilizando la aplicación Puma PRIS en sus compras de combustible o en tiendas Super7.

Como gran incentivo, Puma Energy sorteará 10 viajes dobles todo incluido a Cartagena, Colombia, en alianza con Decameron. Los viajes incluyen además un city tour, ofreciendo a los ganadores una experiencia completa.

Los sorteos se realizarán cada 15 días en vivo desde distintas estaciones Puma, donde en cada evento se entregarán dos viajes dobles, generando emoción constante y múltiples oportunidades de ganar a lo largo de toda la promoción.

Adicionalmente, Puma PRIS entregará más de 4 millones de puntos PRIS, en premios instantáneos, que los usuarios podrán canjear por combustible y productos en tiendas Super7, impactando directamente en su ahorro diario.

«En Puma PRIS estamos convencidos de que ninguna otra marca premia tanto a sus clientes como nosotros. No solo ofrecemos promociones como esta, sino beneficios permanentes que realmente hacen la diferencia en el día a día de los salvadoreños”, destacó Ana María Vicente, Directora Comercial de Puma El Salvador.

Actualmente, Puma PRIS recompensa a sus usuarios con:

4 puntos por galón de gasolina regular con Cleantec

6 puntos por galón de gasolina súper con Cleantec Pro

1 punto por cada dólar en compras en Super7

Además, los clientes pueden aprovechar descuentos exclusivos, como:

15% de descuento todos los domingos • Promociones especiales los días 15, 20 y 25 de cada mes

Estos beneficios se complementan con una mecánica de participación sencilla:

Cada uso de la app genera oportunidades para ganar

Por cada $10 en consumo, se obtienen oportunidades adicionales

Al pagar desde la app, se duplican las posibilidades

La promoción está diseñada para todos los salvadoreños, ya que Puma PRIS no es exclusiva para conductores: cualquier persona puede participar comprando en tiendas Super7.

Por su parte, Jessica Suarez, jefe de marketing e E-commerce Centroamérica Decameron, destacó: “Esta alianza permite llevar a más salvadoreños a vivir la experiencia Decameron en Cartagena, un destino icónico que ofrece entretenimiento, descanso y calidad en un formato todo incluido”.

Con esta iniciativa, Puma Energy consolida a Puma PRIS como una de las plataformas de fidelización más completas del país, integrando ahorro, beneficios permanentes y la posibilidad real de vivir experiencias únicas.

Para más información, los usuarios pueden visitar las redes sociales oficiales de Puma El Salvador y el sitio web de Puma PRIS.