Autoridades desmienten rumores sobre CIFCO en El Espino

Autoridades desmintieron la información que circula en redes sociales sobre una supuesta construcción del nuevo en la zona de El Espino.

Autoridades desmintieron la información que circula en redes sociales sobre una supuesta construcción del nuevo CIFCO en la zona de El Espino.

De acuerdo con la información difundida, la obra pública estará ubicada frente al Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, en un sector donde ya existen diversos proyectos institucionales, educativos, residenciales, turísticos y comerciales, entre ellos instalaciones del Sistema de la Integración Centroamericana, International Law Enforcement Academy, la Universidad Dr. José Matías Delgado y FEPADE.

Asimismo, se reiteró el compromiso con la protección ambiental, asegurando que como parte de las acciones complementarias se desarrollará una siembra masiva en distintos puntos del país, incluyendo jornadas de reforestación en la zona de El Espino.

Las autoridades hicieron un llamado a la población a verificar la información a través de canales oficiales para evitar la difusión de noticias falsas o imprecisas sobre proyectos de interés nacional.