Mbappé, fuera de la convocatoria para el clásico

Agencia EFE

El francés Kylian Mbappé no ha entrado en la convocatoria del Real Madrid para la visita al FC Barcelona este domingo al no estar recuperado por completo de la molestia en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda que sufre desde el pasado 24 de mayo.

Mbappé no completó con el grupo el trabajo de campo en el entrenamiento del sábado y no formará parte del equipo por segundo partido consecutivo.

Una lesión envuelta en polémica, tras el viaje de Mbappé a Cerdeña (Italia) junto a su pareja, la actriz española Ester Expósito, en pleno proceso de recuperación. También por abandonar la Ciudad Deportiva de Valdebebas el jueves entre risas, tras el duro enfrentamiento entre el uruguayo Fede Valverde y el francés Aurelien Tchouaméni, y a su llegada el viernes a la práctica.

Viaje y actitud a los que restó importancia su técnico, Álvaro Arbeloa, en la previa al clásico.

“Si se quiere descontextualizar que un jugador salga riendo después de un entrenamiento es querer aprovechar una ocasión para poner las cosas fuera de lugar. Todos los madridistas sabemos el esfuerzo que hizo para venir al Real Madrid, porque lo tenía todo en su otro equipo. Tuvo que renunciar a muchas cosas para jugar en el club de sus sueños”, señaló.

Mbappé, que parecía dar pasos adelante para estar en el clásico, tras superar las pruebas médicas y completar el entrenamiento del viernes, no pudo repetir el sábado y finalmente se queda fuera de la convocatoria.

Lista en la que Arbeloa, además de Mbappé, cuenta con siete ausencias.