PNC captura a presunto pandillero de la 18 Revolucionarios en Cuscatlán Norte

La informó sobre la captura de Walter Alexander Hernández Bautista, alias “Bleider”, señalado como integrante de la pandilla 18 Revolucionarios.

El procedimiento fue realizado en , donde las autoridades identificaron al detenido por los tatuajes alusivos a dicha estructura criminal que portaba en sus brazos.

De acuerdo con el reporte policial, Hernández Bautista será remitido por el delito de pertenencia a organización terrorista conocida como pandilla, en el marco de las acciones desarrolladas bajo el #PlanControlTerritorial.