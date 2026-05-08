Capturan a hombre con droga tras denuncia por violencia intrafamiliar en San Jacinto

Elementos de la , en conjunto con la , capturaron a Jaaziel Ernesto Soriano Delgado, de 25 años, durante un procedimiento realizado en .

Según el reporte policial, las autoridades llegaron al lugar para atender una denuncia por violencia intrafamiliar; sin embargo, al notar la presencia de los agentes, el sujeto intentó ocultar un bolsón.

Durante la inspección, los elementos encontraron varios paquetes de marihuana y una balanza electrónica, por lo que fue detenido en el lugar.

Las autoridades indicaron que Soriano Delgado será remitido por el delito de tráfico ilícito de drogas, mientras continúan las investigaciones correspondientes.