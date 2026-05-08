PNC realiza registros preventivos a estudiantes del INFRAMEN

Elementos de la Sección Departamental de Orden y Seguridad Escolar de la realizaron registros rutinarios a estudiantes del , conocido como INFRAMEN.

De acuerdo con las autoridades, estas inspecciones se desarrollan antes del ingreso a clases como parte de las medidas preventivas para evitar el ingreso de objetos ilícitos dentro de los salones de clases y garantizar un ambiente seguro para la comunidad estudiantil.

La institución también hizo un llamado a padres de familia y responsables a verificar los artículos que los estudiantes llevan a los centros educativos, con el objetivo de prevenir situaciones que puedan derivar en faltas o delitos.