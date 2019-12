Aprueban prórroga por seis meses más al subsidio del transporte público

Redacción

La Asamblea Legislativa aprobó este lunes una prórroga por seis meses -es decir hasta el 30 de junio del año 2020- de la vigencia de la Ley Transitoria para la Entrega de la Compensación Económica y Estabilización de las Tarifas del Servicio Público de Transporte Colectivo de Pasajeros, la cual otorga una compensación de $200 por microbús y $400 por cada autobús autorizados.

La compensación económica se entrega mensualmente con el fin de cuidar el bolsillo de los salvadoreños que hacen uso de este servicio; de esta manera este Órgano de Gobierno garantiza que no habrá un incremento en las tarifas.

Se espera en los próximos meses del año 2020 la presentación de otras iniciativas para que los salvadoreños cuenten con un servicio de calidad y seguridad en el transporte colectivo de pasajeros.

En sus intervenciones sobre la ampliación de la vigencia del transitorio, diputados expresaron distintas posturas:

El diputado Carlos Reyes (ARENA) afirmó: “Hoy le estamos cumpliendo al pueblo salvadoreño para que los empresarios tengan esa compensación. Esperamos que pronto sea un subsidio directamente para los ciudadanos. Los transportistas deben hacer un esfuerzo por atender bien a sus clientes”.

“El problema del transporte público es viejo. Es necesario cumplir la ley en cuanto al uso de la compensación y atención al usuario. Por eso se propuso, en un momento, el uso de tarjeta prepago para cuando se implementó el SITRAMSS, porque era ordenado”, recordó el parlamentario Jorge Schafik Hándal (FMLN).

“Todos abogamos por el pueblo y debemos analizar sin ningún interés qué es lo más conveniente; primero, para que no se aumente el pasaje y segundo, que se mejore el servicio. Hago un llamado a los transportistas para que mejoren las unidades”, instó el diputado Lorenzo Rivas (GANA).

Por su parte, el diputado Serafín Orantes (PCN) expresó: “Han querido satanizar a los 10 mil propietarios de autobuses distribuidos en 1,500 rutas; no todos son malos empresarios, hay muchos que cumplen con renovación de la flota y con otros requisitos del viceministerio, no todos son malos. Este servidor quisiera un transporte público de primer mundo, en donde el salario mínimo no es de 300; estamos convencidos que los empresarios necesitan mejorar y prestar un mejor servicio”.

Por su parte, el diputado Rodolfo Parker (PDC) expresó: “Por cuestión de conciencia como PDC no vamos a votar para la prórroga del subsidio; sirva nuestra expresión para hacer un llamado a los diputados y al Gobierno de la República para que se trabaje a fondo para replantear el sistema del transporte público”.

“¿A quién representamos, a los usuarios del transporte público, a los partidos políticos o a los empresarios? Representamos al pueblo entero, a una gran cantidad de sectores sociales. Aquí hay conflicto de intereses. Esto debe ir en función de la población”, finalizó el diputado Leonardo Bonilla (No partidario).