El Salvador podrá disfrutar del Beatlemania, un homenaje a los genios de Liverpool

Por 8° año consecutivo el mejor show dedicado a los genios de Liverpool interpretado por músicos salvadoreños dice presente este 2020, un memorable concierto que revive la historia de The Beatles.

The Beatles, la banda inglesa de pop rock inglesa que fue la sensación de la década de 1960, reconocida como la más exitosa comercialmente y la más alabada por la crítica en la historia de la música popular. Formada en Liverpool por John Lennon (guitarra rítmica, vocalista), Paul McCartney (bajo, vocalista), George Harrison (guitarra solista, vocalista) y Ringo Starr (batería, vocalista), con influencias de rock and roll, balada pop hasta el rock psicodélico entre otros, de forma innovadora en sus canciones.

Fotos | The Beatles ¡más vivos que nunca con el Beatlemanía!

La naturaleza de su enorme popularidad, que había emergido primeramente con la moda de la “Beatlemanía”, se transformó al tiempo que sus composiciones se volvieron más sofisticadas. Llegaron a ser percibidos como la encarnación de los ideales progresistas, extendiendo su influencia en las revoluciones sociales y culturales de la década de 1960.

La influencia de The Beatles trasciende generaciones y en El Salvador no fue la excepción, los músico encargados de gran tarea son Ever ”Chiwi” Guerrero (Guitarra Acustica y Voz lider), Fernando Martínez (Guitarra y coros), Moisés Anaya (bajo), Emi Miranda (batería) y Josué de La O (Teclado y Coros) una fusión de músicos muy especial.

“Beatlemania! Es un proyecto que inició en el año 2013 y que ha ido creciendo al punto de convertirlo en una tradición, cada año presenta algo diferente o representativo de la banda, este año cuenta con músicos jóvenes con mucha experiencia en la escena musical y detallistas al ejecutar este tipo de especiales, así como también cambiamos de escenario se realizará en el Hotel Crowne Plaza para que la gente pueda disfrutar del concierto y poder disfrutar de alimentos y bebidas, afirmó Christian Portillo, representante de Promusica.

Este 2020 se realizará una fusión de temas que van desde sus grandes éxitos como banda y como solistas, sumado uno que otro tema no tan popular, pero que son del conocimiento de todos los beatlemaniaticos, es un show variado para fans y no tan fans, así que todos podrán disfrutar un show de más de dos horas en vivo afirma Ever “Chiwi” Guerrero vocalista del especial.

El evento en breve:

Beatlemania 2020.

Viernes 31 de enero

8:30pm

Salón Pacifico de Hotel Crowne Plaza.

Entrada General $10 https://todoticketsv.com/beatlemania-20

A la venta en los quioscos Todoticket de Multiplaza, El Paseo, Metrocentro y www.todoticketsv.com

Para mayor información puedes visitar las redes sociales de Promusica.