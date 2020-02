Alcaldía recolecta basura acumulada por paro de sindicato

La alcaldía de San Salvador inició este martes una serie de acciones para recolectar la basura acumulada en las calles de la ciudad, debido al paro que mantiene el sindicato municipal.

A la jornada de recolección se unieron colaboradores de otras unidades municipales para limpiar de forma gradual la falta de recolección de basura.

«Pese a los ataques y bloqueos de personas sin escrúpulos que no solo buscan dañar nuestra gestión, sino además la limpieza, medio ambiente y salud de la gente, accionamos de emergencia para normalizar hoy la recolección», expresó Ernesto Muyshodt, alcalde de San Salvador.

Por otra parte la comuna aclaró que no habrá incremento en las tasas municipales de los mercados, no se privatizará el servicio de recolección de basura y no habrá despido de personal de la dirección de Desechos Sólidos,