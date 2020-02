Aracely Arámbula cuenta cómo fue que vivió un gran amor con Luis Miguel

Por Agencias

La expectativa por la segunda temporada de Luis Miguel, La Serie es alta, y aunque hablará de nueva cuenta sobre varias de sus conquistas, su relación con Aracely Arámbula no aparecerá dentro de la trama.

Y es que, más allá de no querer involucrarse en el proyecto, la actriz asegura que su historia romántica con «El Sol» es tan bella, que difícilmente el público se la creería en pantalla.

«Si en realidad saliera esa historia de amor, la gente no la podría creer de lo bonita que es, porque es una historia hermosísima que si se contara tal como fue, con punto y coma, la gente diría: ‘¡Nooo!’ ‘¡Con razón!’.

«Y se sentirían orgullosos de que fue una mexicana (la que se quedó) con el ídolo mexicano», señaló en entrevista Arámbula, que está de gira en Monterrey con la obra ¿Por Qué los Hombres Aman a las Cabronas?

La actriz ha tratado de ser muy reservada respecto a su noviazgo con el cantante y no sólo para evitar y evadir los chismes, sino porque lo que vivió con él, asegura, fue algo muy especial.

«Es una historia que ni se la podrían creer… Sí me gustaría contarla, pero realmente como fue, yo tengo muy buena memoria y soy muy buena para las fechas», señaló, aunque aclaró que mejor no querría ventilarla.

Quienes sí saben dicho relato son sus hijos Miguel, de 13 años, y Daniel, de 11.

«Es una historia verdaderamente de amor, como un cuento. Me refiero a que sería mejor que las novelas que he hecho, porque además es de la vida real. En realidad sucedió tan bonito, que no lo podrían creer».

La actriz vivió este gran romance con el intérprete de «La Incondicional» de 2005 al 2009.

«(De esa relación) nacieron mis dos hijos. Son hijos del amor, de un amor maravilloso y espectacular».

De lo que sí esta segura, es que ni ella ni sus pequeños serán nombrados en la serie de Netflix este año.

«Es un hecho, te lo confirmo. En esta temporada no salimos y me alegra mucho porque yo no quería salir.

«No sé si hagan una tercera y si ahí salga, esos será diferente, porque eso lo ve mi gente. De cualquier manera, (esta vez) los nombres no los pudieran usar».