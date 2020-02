¿Cómo evalúa la comunidad internacional la irrupción de militares al Congreso salvadoreño?

El llamado a la insurección y la irrupción de militares y policías a la Asamblea Legislativa el pasado domingo 9 de febrero, hizo que la mirada de la comunidad y medios internacionales vieran en El Salvador otro rostro muy diferente a las expectativas que generaba el presidente Nayib Bukele.

Desde análisis de un aparente autogolpe de estado, hasta críticas por no respetar la democracia en el país; han prevalecido en la opinión de la comunidad internacional -que al mismo tiempo- hacen un llamado al diálogo y al respeto de las instituciones.

La crisis política que vive el país se debe a que los diputados del Congreso no aprueban un préstamo para la estrategia de seguridad que asciende a $109 millones destinados para la fase III del Plan Control Territorial. Esto hizo que el Consejo de Ministros liderado por Bukele convocara a una sesión extraordinaria y se llamara a la insurrección.

Al final la sesión con 28 diputados presentes no se pudo realizar, y tras una oración el mandatario dijo a sus seguidores que Dios le habría pedido paciencia. Dio un ultimátum de una semana para que los legisladores aprobaran los fondos pero la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió una resolución en la que recuerda la separación de poderes. Bukele ha dicho que respetará la sentencia de la Sala.

A continuación, compartimos los principales enlaces de análisis y portadas de agencias de noticias que informaron sobre los hechos del domingo.

No apruebo la presencia de la @FUERZARMADA en la @AsambleaSV ayer y me sentí aliviado que esa tensa situación terminó sin violencia. Ahora reconozco los llamados a la paciencia y la prudencia. Me uno a todos los actores que están pidiendo un dialogo pacifico para avanzar.

— Embajador Ronald Johnson (@USAmbSV) February 10, 2020