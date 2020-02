VIDEO | Joaquín Sabina sufre caída que lo obliga a cancelar concierto

CNN | El País

El cantautor español Joaquin Sabina cayó del escenario este miércoles durante una presentación en Madrid.

En redes sociales, algunos asistentes al concierto que Sabina ofrecía junto a Joan Manuel Serrat en el Wizink Center de la capital española, publicaron videos del momento en el que Sabina sufre un tropiezo y cae desde el escenario. Luego se ve que lo sacan en una camilla.

Otros videos muestran que Sabina reaparece en el escenario instantes después, sentado en una silla de ruedas, para explicar que lamenta tener que cancelar el concierto porque tiene que ir al hospital para que le revisen su hombro lastimado. “Me he dado un golpe muy fuerte en el hombro, me duele mucho y me hace que tengamos que suspender”, dijo Sabina a sus seguidores que lo despidieron con aplausos.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, envió un mensaje de solidaridad al artista a través de su cuenta de Twitter: “Confío en que todo quede en un susto y pronto volvamos a disfrutar contigo en el escenario. Mucha fuerza maestro”. escribió Sánchez.

Justamente este miércoles el reconocido cantautor celebraba su cumpleaños número 71.

“No hay dos sin tres” es la tercera gira conjunta de los cantautores y en Madrid tenían la boletería agotada.