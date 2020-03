Condenan a siete imputados del caso “viudas negras”

El Tribunal 5° de Sentencia de San Salvador condenó este miércoles a 20 años de cárcel a Esmeralda Aravel Flores, por los delitos de trata de personas (16 años) y falsedad documental (4).

Por este mismo delito, también impuso tres años de cárcel, sustituidos por trabajos de utilidad pública a los procesados María Cristina Flores, Roberto Álvarez Leiva, Wilber Cáceres Benítez, Edwin Varela y Edith Emelda Ramírez., sin embargo únicamente estos dos últimos gozaran del beneficio de sustituirles la condena, porque no tienen otros procesos pendientes ni están cumpliendo otras condenas, informó Centros Judiciales.

También se condenó a Juan Abilio Guerra Melgar a tres años de cárcel, por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego, pero también se le beneficio con trabajo de utilidad pública.

Por su parte, en este caso también era procesado el galeno Arturo Minero Sandoval, sin embargo la Fiscalía no pudo establecer la participación de éste. Además el imputado Franklin López Flores, quien era acusado de vigilar a las víctimas para que no se “escaparan”, se comprobó que estaba purgando una condena y que no pudo haber participado en este caso.

En el juicio se demostró con el testimonio de las dos víctimas con régimen de protección, que la principal implicada Esmeralda Flores, bajo engaño las contrató como empleadas domésticas, posteriormente las amenazaban y las obligaban a casarse, para asesinar a sus parejas para cobrar seguro de vida.

En uno de los casos se comprobó que previa planificación, Esmeralda ordenó asesinar al esposo de una de las víctimas, para cobrar tres seguros de vida por un monto de más de 60 mil dólares.