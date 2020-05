Coronavirus en China: la ciudad de Wuhan registra un nuevo foco de coronavirus tras haber levantado el confinamiento de su población

BBC News

En la ciudad china de Wuhan -donde el coronavirus surgió por primera a fines del año pasado- se ha detectado un nuevo foco de la enfermedad.

Wuhan reportó este lunes cinco nuevos casos de covid-19, después de confirmar el domingo la primera infección desde el 3 de abril.

Las autoridades indicaron que el pequeño foco de nuevos casos se dio en un mismo complejo residencial.

En las últimas semanas China ha relajado las restricciones impuestas a la población para controlar la propagación del virus y los casos habían estado disminuyendo.

Expertos y funcionarios de la salud han advertido que a medida que los distintos países emerjan de las estrictas medidas de confinamiento adoptadas y la gente empiece a moverse con mayor libertad, es probable que aumenten las infecciones.

El pequeño foco en Wuhan es el primero que surge desde el fin del estricto confinamiento de la ciudad el 8 de abril.

Uno de los cinco casos reportados el lunes corresponde a la esposa de un hombre de 89 años cuya infección fue la primera confirmada en la ciudad en más de un mes este domingo.

El resto de casos habían sido clasificados anteriormente como asintomáticos, lo que quiere decir que habían dado positivo pero no manifestaban señales clínicas como tos o fiebre.

Esas personas pueden trasmitir el virus aunque no esté enfermas, pero China no cuenta los casos asintomáticos en su registro oficial de infecciones confirmadas hasta que no manifiestan síntomas.

© Proporcionado por BBC News Mundo China fue el primer país del mundo en el que se detectó el nuevo coronavirus.

Cientos de casos asintomáticos están siendo monitoreados por las autoridades de la salud en Wuhan.

Entretanto, durante el fin de semana, en la ciudad de Shulan, en la provincia de Jilin, cerca de las fronteras con Rusia y Corea del Norte, se reportaron 11 nuevos casos.

¿Qué está pasando en la provincia de Wuhan?

Los medios estatales chinos informaron que 11 casos de transmisión interna fueron registrados en Shulan el sábado.

Un día después, la ciudad declaró ley marcial y entró en cuarentena, con el gobierno ordenando el cierre temporal de todos los establecimientos públicos, según informó el diario Global Times.

Shulan ha sido elevada a nivel de alto riesgo, la única ciudad del país con esa designación.

A todos los residentes se les ha ordenado que se queden en casa y sólo un miembro de cada hogar puede salir cada día a comprar productos esenciales.

Todo el transporte público se ha suspendido y no se les permite a los taxis salir de la ciudad.