Entregan víveres a más de 2 mil vendedores por cuenta propia

El alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, entregó este sábado bolsas solidarias con víveres a más de 2 mil vendedores por cuenta propia, quienes han resultado afectados durante la pandemia causada por el COVID-19.

Esta entrega se realizará durante todo el día a los líderes de los grupos de comerciantes, quienes han coordinado con los beneficiarios. Con el apoyo brindado a este sector, uno de los más importantes del país, se beneficia a más de 2 mil familias que ahora tendrán un apoyo con los alimentos.

“Conocemos de primera mano las necesidades que ustedes poseen como sector, es por eso que no hemos dudado en brindarles todo nuestro apoyo, pues sabemos que sin ustedes la economía no se mueve. Les reiteramos a los salvadoreños que no están solos, que desde la Alcaldía de San Salvador estamos trabajando para llevar ayuda a miles de hogares”, expresó el alcalde Muyshondt.

A diario se entregan más de 5 mil bolsas solidarias con alimentos en diferentes centros poblacionales de la ciudad. Las entregas de víveres son posibles gracias a la buena administración de los recursos de la municipalidad, las donaciones de la empresa privada y el apoyo del Gobierno.

Como parte de su programa de apoyo a comerciantes, Muyshondt también ejecuta un plan de entrega a usuarios de puestos en la red de mercados municipales, quienes también han tenido que cerrar de forma temporal sus negocios debido a la pandemia del coronavirus. Esta ayuda se realiza a través de la Gerencia de Mercados de la comuna capitalina.

El jefe edilicio ha realizado en reiteradas ocasiones un llamado a la unión, pues es la única forma con la que se podrá salir adelante durante esta emergencia.