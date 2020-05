Gobierno urge aprobación de nueva prórroga a ley de emergencia por COVID-19

El sistema de salud salvadoreño podría colapsar de no aprobarse una nueva prórroga a la Ley de Estado de Emergencia Nacional de la Pandemia por COVID-19, advirtieron este viernes funcionarios del Gabinete de Salud Ampliado, quienes lamentaron que la Asamblea Legislativa se haya rehusado el jueves a conocer la solicitud para una extensión de su vigencia, a petición del Gobierno.

“El día de ayer esperábamos que la Asamblea Legislativa tuviera una posición racional, acertada y adecuada respecto a cómo unirnos entre los tres poderes (del Estado) y combatir un adversario común”, manifestó la comisionada presidencial para Operaciones y Gabinete de Gobierno, Carolina Recinos.

“Lamentablemente hay discusiones que empiezan y terminan en una agenda partidaria”, añadió.

El Gobierno no cuenta con los respaldos necesarios en LA Asamblea Legislativa para ampliar por 15 días más el estado de emergencia, que vence el sábado, y de una ley que da pie a la cuarentena obligatoria. Posted by El Metropolitano Digital on Friday, May 15, 2020

De acuerdo con la funcionaria, de no aprobarse una nueva prórroga al estado de emergencia -vigente hasta el próximo sábado 16 de mayo- se correría el riesgo de que la población rompa las restricciones domiciliares implementadas y los esfuerzos por contener el virus se vengan abajo.

“No darle los instrumentos al Ejecutivo para que continúe ejerciendo su labor, lo que promovería es que la gente interprete que puede salir y reanudar abruptamente sus actividades”, señaló.

“Si nosotros no tenemos marcos regulatorios y no podemos establecer esas medidas va a ser difícil contener el contagio y no va a ser responsabilidad, en este caso, del Gobierno”, agregó.

El ministro de Salud, Francisco Alabi, también alertó sobre los riesgos de levantar las medidas de confinamiento en una etapa del contagio que calificó como crítica.

“Estamos evidenciando cada vez más casos sospechosos, estamos identificando casos confirmados y eso es un punto de alerta para que nosotros podamos incrementar esas medidas”, acotó.

En el mismo sentido se expresó el representante de la Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud para El Salvador, Carlos Garzón.

“Las estadísticas desde el mismo comienzo de la emergencia se mantienen iguales: de 100 pacientes que enferman, 80 van a tener una enfermedad entre leve, asintomática y moderada, y 20 de esos 100 pacientes van a hospitales, y de esos, cinco van a cuidados intensivos”, explicó.

“Si hay 100 enfermos, 5 van a cuidados intensivos, si hay mil enfermos, 50 van a cuidados intensivos, y si hay 10 mil enfermos 500 van a cuidados intensivos. El país no tiene la capacidad de responder a 500 pacientes en cuidados intensivos, se están haciendo los trabajos para incrementar camas, pero a ese nivel de crecimiento no va a haber posibilidad de atenderlos, ni en el sector público ni en el sector privado”, alertó.

La comisionada Recinos exhortó a la Asamblea Legislativa a convocar lo más pronto posible a una sesión extraordinaria para ventilar esta prórroga, así como la aprobación de los fondos para financiar las necesidades presupuestarias surgidas a raíz de la emergencia.

“Hasta este momento hemos hecho un uso adecuado del presupuesto y estamos tratando de asegurar los salarios, los recursos y todo lo que signifique poderle cumplir a la población en las necesidades que surgen por la pandemia; pero si ellos no aprueban los recursos, si ellos (los diputados) nos mantienen en esa interminable discusión, va a haber un momento en que no vamos a poder cumplir”, advirtió