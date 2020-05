Ministerio de Trabajo ordena cierre de empresas por incumplir restricciones de la cuarentena especial

El ministro de Trabajo y Previsión Social, Rolando Castro, informó que la institución que dirige ha ordenado el cierre de al menos cuatro empresas en las últimas horas, debido a que estas incumplían las restricciones establecidas a las operaciones del sector productivo en el Decreto Ejecutivo 24, que instaura las normas de la cuarentena especial vigente.

El funcionario explicó en conferencia de prensa que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social hizo inspecciones en las referidas empresas a raíz de varias denuncias.

“Encontramos dos tipos de cosas: uno, que el Decreto 24 prácticamente se estaba incumpliendo de forma total, y dos, que la cantidad de personas que estaban viajando (al lugar de trabajo), por cualquier mecanismo de transporte que se utilizara, corría un nivel de riesgo de contagio bastante grande”, explicó el ministro.

Castro recalcó que los cierres de estas empresas no constituyen ningún tipo de persecución política o empresarial, como se ha querido ver a partir del cierre de una de estas, INTRADESA, según dijo.

“Queremos dejar claro: no hay ningún tipo de persecución política, no hay ningún tipo de persecución empresarial contra nadie, no está el Gobierno interesado en querer estigmatizar a un empresario, líder político o algo por el estilo; no estamos interesados en boicotear el crecimiento personal, profesional o económico de cualquier empresario en este país, ni mucho menos representantes de gremiales empresariales”, subrayó. “Lo que el día de ayer pasó en INTRADESA pasó en tres empresas más”, añadió.

El funcionario expresó que los trabajadores de estas empresas “están protegidos por el Estado de Derecho en materia laboral”, y contarán con el respaldo del equipo jurídico del Ministerio para que no se vean afectados por el cierre.

“Estamos conscientes de la difícil situación que no solo el mundo empresarial está pasando, ni solo los trabajadores, sino el mundo entero”, remarcó el ministro.

Aseguró que el Gobierno se encuentra haciendo esfuerzos para reducir la curva de contagio del COVID-19, posibilitando así la reapertura de la economía lo más pronto posible. Recordó, sin embargo, que esto depende del cumplimiento de las medidas preventivas por parte de la población.