Los tres desplantes de Scottie Pippen a Michael Jordan

Por Marca | Joshua Mattar Cadena

Caras vemos, corazones no sabemos. Pippen-Jordan es considerada para muchos expertos la mejor dupla de todos los tiempos de la NBA. Los seis Anillos y sus estupendas jugadas con los Chicago Bulls pusieron a más de uno la piel de gallina. Y así se logró ver en el documental The Last Dance. No obstante, en este último tiempo ha sido Scottie el que ha tomado el protagonismo al asegurar que Michael no es el Rey de este deporte.

Algo que quedó más que claro en El Último Baile es que no todo fue color de rosa. Muchas voces han hecho ruido capítulo tras capítulo. Horace Grant, Isiah Thomas, Sam Smith… y muchos otros dejaron ver el lado oscuro del mítico 23 de los Chicago. Pero lo que nadie se llegó a imaginar es que Scottie Pippen revelara que hubo otros jugadores por encima de Jordan. Unas declaraciones para guardar.

Su reciente entrevista con el portal Essentially Sports ya le da la vuelta al mundo. Y no es para menos. Ante la duda de muchos por saber qué significó Kobe Bryant para Pip, el nacido en Hamburg, Arkansas, no ha tenido pelos en la lengua y aseguró que está por encima de MJ.

«Se esforzó mucho por ser como Michael, y realmente logró hacerlo. Cuando me pongo a ver videos o partidos viejos de él, pienso y me digo a mí mismo: ‘¡Este tipo de verdad era mejor que Michael Jordan!’ Trabajó muy duro, salió directamente de la secundaria, no necesitó pasar por Carolina del Norte y tener a un tipo como Dean Smith de entrenador. Estoy muy convencido, él era mejor que Michael, bastante, aunque muchos no logren verlo», dijo tajantemente.

Extraño. Sí. No caben dudas. Pero la cuestión viene de antes. De hecho, los dos últimos capítulos del exitoso documental fueron la gota para colmar el vaso. Y así lo aseguró en días pasados el periodista David Kaplan de la cadena ESPN, afirmando que Scottie estaría «muy enojado», incluso «furioso» tras los dos episodios finales por la forma en que se reflejó al resto del equipo, como un acompañamiento de Jordan.

Fueron más los momentos de alegría que tristeza durante esas temporadas con los Bulls. Considerada como la mejor dinastía de la liga, MJ y SP trituraron a sus rivales sin piedad alguna. Deleitando a todos los aficionados del baloncesto y los que también no juegan este deporte. Pero como todo castillo de arena, con el paso del tiempo sus partes se van cayendo y éste no parece ser la excepción.

«Wilt Chamberlain ha sido el mejor jugador de la historia»

El tiempo pasa, pero las frases quedan. Y no es la primera vez que Pippen deja ver su lado de la moneda. Llevándole la contraria a muchos por su excompañero Jordan. Eso sí. Cuando fue interrogado en abril de 2018 por si se inclina por Lebron o Michael, Scottie no titubeó y mostró su postura.

«Para mi Wilt Chamberlain es el mejor jugador de todos los tiempos. Michael y LeBron nunca deberían ser comparados. Es como si comparáis a Kareem Abdul-Jabbar conmigo. No sería justo», aseguró en su momento el que fuera seis veces campeón de la NBA.

A todas estas, cada cabeza es un mundo. Entre gusto y gusto no hay disgusto. Y así lo está dejando ver Scottie Pippen. El que es considerado para muchos el ‘dios’ de la NBA, para otros no lo es tanto. Un nuevo desplante por parte de Pip enciende mucho más la llama y el ruido en los expertos no tarda en llegar. La grieta entre ambos continúa creciendo. Es por ello que caras vemos, pero corazones no sabemos…