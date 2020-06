Justin Timberlake ayudará a pagar la fianza a los manifestantes arrestados en EEUU

Por El Confidencial

La oleada de protestas que sacude Estados Unidos tras la muerte de George Floyd no deja de crecer. Hay cientos de detenidos por todo el país acusados de vandalismo ya que, en muchos casos, a las manifestaciones pacíficas de miles de personas le seguían actos de pillaje contra multitud de comercios, provocando situaciones de caos por todo el país.

Este sábado, Justin Timberlake publicaba un mensaje en su cuenta de Twitter pidiendo ayuda para pagar las fianzas de las personas que han sido detenidas por la policía estos días: «Únanse a mí para apoyar a los manifestantes de Minneapolis haciendo una donación al @mnfreedomfund. El fondo de libertad está combatiendo los daños del encarcelamiento mediante el pago de una fianza para las personas de bajos ingresos que de otra manera no pueden pagar».

El mensaje tuvo una gran repercusión en las redes sociales, pero junto a muchas personas que agradecieron el gesto a Timberlake también hubo otras que le afearon su decisión. El post recibió muchas respuestas de personas que no entendían por qué quería pagar las fianzas de quienes están saqueando las tiendas del país o cometiendo graves actos de vandalismo.

La respuesta de Ted Cruz

Uno de esos mensajes fue el del senador republicano Ted Cruz, uno de los políticos que compitió con Donald Trump por la candidatura de su partido a la Casa Blanca en 2016. Cruz también utilizó su cuenta de Twitter para enviar un mensaje a Timberlake: «Justin, ¿qué tal si donas tus millones a un fondo para ayudar a las pequeñas empresas afroamericanas e hispanas que están siendo quemadas y saqueadas, en lugar de un fondo para rescatar a los terroristas ANTIFA malcriados (a menudo blancos) que están destruyendo comunidades minoritarias?»

