Hacienda: Asamblea debe aprobar préstamo de $250 millones destinado a afectados por pandemia; sino será cancelado

El ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, informó que un préstamo por $250 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para ayudar a los salvadoreños afectados por la pandemia de COVID-19 será cancelado si esta semana no es aprobado por la Asamblea Legislativa.

“Ese préstamo tiene una fecha límite, si no está ratificado y publicado en el Diario Oficial” a más tardar la primera semana de agosto “el desembolso se cancela”, explicó el ministro en el programa Punto de Vista de Radio YSKL.

Una nueva evaluación de este beneficio tardaría unos tres meses, por lo que el funcionario reiterará este lunes la petición de aprobación en un encuentro con diputados de la comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto.

En el encuentro, explicará además el destino de préstamos por $550 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el sector salud, $20 millones del Banco Mundial “que ya están en la etapa de asignación presupuestaria” y $50 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

“De ahí se van a destinar recursos para los municipios, para el FOPROMID (Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres), para el Hospital El Salvador, productores agrícolas, para el subsidio de planillas, para el pago de pensiones de veteranos y excombatientes como asignaciones prestadas del ministerio de Hacienda”, explicó.

Fuentes reiteró la importancia de dotar de recursos al Estado para enfrentar la pandemia y recalcó las acciones del Gobierno para transparentar los fondos. Las aprobaciones legislativas “realmente han tardado demasiado tiempo. Creemos que garantizar la estabilidad financiera no debería ser una situación política adversa para el Estado”, comentó el ministro.

Dijo que los diputados “deberían de estar todos dispuestos a garantizar esa estabilidad financiera. Lamentablemente no todos lo están. No quiero generalizar a la Asamblea por esto, hay focos dentro de la Asamblea que realmente no están contribuyendo”, enfatizó Fuentes.