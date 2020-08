El FC Barcelona anuncia a Ronald Koeman como nuevo técnico

Ronald Koeman ya es oficialmente nuevo entrenador del FC Barcelona. El holandés sucede en el puesto a Quique Setién y firmará por dos años, aunque su segunda temporada dependerá de lo que diga el nuevo presidente.

El FC Barcelona​ ha actuado con rapidez después del fracaso en Champions League y en apenas unos días ha oficializado al que será entrenador del equipo la temporada que viene. Tras la humillación del Bayern de Múnich, que venció por 2-8 en los cuartos de la Liga de Campeones, el futuro de Quique Setién quedó sentenciado. Entonces empezó a sonar con fuerza Mauricio Pochettino, pero el argentino fue descartado por su pasado espanyolista y la polémica que hubiera suscitado por ello.

Tras desaparecer la carta del ex del Tottenham, en la directiva apostaron todo al que fue el segundo favorito para dirigir al Barcelona en enero. Ronald Koeman es ese nombre y el neerlandés esta vez ha dicho «sí» y firmará con el Barça para las dos próximas campañas. El acuerdo ha sido rápido porque había voluntad por parte de ambos lados y el ex central del ‘Dream Team’ se sentará en el banquillo del Camp Nou el curso que viene.

No obstante, hay que matizar que el contrato de Koeman dependerá del nuevo presidente que llegue al club. En 2021 o incluso antes podría haber elecciones y la nueva directiva podrá prescindir del holandés el verano que viene si es lo que quiere. Su futuro, por lo tanto, no depende de él mismo y técnicamente solo tiene un año por delante para demostrar que es el indicado para reconstruir al Barcelona y liderar el nuevo proyecto.

Ronald es un entrenador con perfil Barça que siempre ha gustado mucho a la entidad. Conoce la casa por sus años en la Ciudad Condal, tiene experiencia al más alto nivel y suele jugar un fútbol de toque y arriesgado, que es lo que quiere el club en estos momentos. Su papel en la selección de Holanda le ha hecho ganarse muchos elogios estos últimos tiempos y llega al club en un gran momento para él.

Hay que recordar que Koeman rechazó a los culés en enero cuando se buscana un reemplazo para Ernesto Valverde. El neerlandés fue la segunda opción tras Xavi Hernández, pero igual que el catalán, también dijo «no». En ese momento, la Eurocopa estaba en el horizonte y el sueño del entrenador era dirigir y ganar el torneo con su país. Pero el coronavirus obligó a retrasar la competición hasta 2021 y esto ha provocado que la opinión del ex defensor cambie radicalmente.

Koeman no ha querido dejar pasar el tren de nuevo

Ahora mismo, el ex del Valencia o del Feyenord veía muy lejos la disputa de la Eurocopa y tuvo claro que no podía dejar pasar la oportunidad de dirigir al Barça de nuevo. Siempre ha sido su sueño y puede que este fuera su último tren, por lo que no ha dudado y ha terminado aceptando las condiciones que impuso el club. El técnico está deseando ponerse al trabajo para intentar levantar al equipo y volver a colocarle en lo más alto del fútbol español y europeo.