Pati Chapoy revela cuáles fueron los momentos más difíciles de su carrera

Sin duda, Pati Chapoy, de 71 años, es una de las personalidades más emblemáticas del mundo del espectáculo, pues a base de mucho trabajo, esfuerzo y dedicación, ha logrado colocarse como una de las periodistas favoritas del público mexicano, sin embargo, para llegar hasta donde actualmente está, y tener todo el reconocimiento que goza, ha tenido que pasar por diferentes pruebas.

Hace unos días, en las redes sociales, se viralizó el estracto de una entrevista que la también periodista, Mara Patricia Castañeda le hizo algún tiempo, y en la que habla con lujo de detalle de las malas experiencias que ha vivido a lo largo de su carrera, mismas que la han hecho más fuerte.

En tal entrevista, la titular de ‘Ventaneando’ recordó lo que sintió cuando perdió a su equipo de trabajo apenas empezaba dicha transmisión, la vez que, por culpa de un malentendido, casi pisa la prisión, y todos los ataques de los que ha sido víctima en las redes sociales por realizar su trabajo.

Sobre quedarse sin equipo aseguró: «Televisa compró a Carmen Armendariz, a Juan José Origel y a todo mi equipo de producción, sólo me quedé yo, no sé qué les ofrecieron o cuánto les pagaron, pero se fueron todos. Ese mismo día (Jorge) Garralda entró a mi oficina y me dijo ‘sé que te quedaste sin nadie en la producción, aquí está mi gente para que salgas en vivo'».

«Martha Figueroa se fue porque le ofrecieron otro programa en Azteca, con José Ramón Fernandez pero nunca se hizo. Aurora Valle hizo un berrinche porque le pedí que tomara un curso de conducción y renunció después. Ahora sólo mantengo una buena relación con Origel», agregó.

Al respecto de su problema con Televisa comentó: «Cuando voy a Azteca piso muchísimos cayos de la gente de Televisa, por eso se llevaron a mi equipo, después me intentaron meter a la cárcel, y durante dos años Ricardo Salinas se la jugó conmigo, me puso seguridad, hizo litigios, me puso a los mejores abogados y evitó que eso se diera«.

Archivo TV Notas | Recordó la vez que casi iba a prisión con mucha nostalgia.

«Estaba tranquila en mi programa y un grupo de abogados me dijo que me tenían que esconder, que iban por mí, salí a escondidas, me desaparecí, sólo mi marido lo sabía, ni mis hijos ni mi familia, les decía que estaba trabajando en otro lado», recordó melancólicamente.

Y finalizó hablando de todos los ataques a los que se ha visto expuesta a lo largo de su carrera: «Muchos han sido groseros y maleducados, no es a mi directamente pero sí al programa, pero ellos son los que han hecho pública la información, nosotros sólo informamos, hacemos nuestro trabajo, es público, nos da derecho como gente de los medios a comentar o criticar sobre ello«.