Diputado Magaña dice que no manejaba en estado de ebriedad y se desliga de culpa en accidente donde murió su amigo

Tres días después de un trágico accidente donde uno de sus amigos murió, el diputado Arturo Magaña escribió en Twitter su versión de lo sucedido. Por ahora la comunidad en redes sociales lo señala como el causante del accidente por conducir en aparente estado de ebriedad y de abandonar a sus acompañantes heridos.

Según el funcionario no conducía ebrio y no se declara culpable del accidente que ha provocado indignación social.

«Lamento el accidente ocurrido, mis condolencias a la familia del fallecido. «Uno de mis mejores amigos. He estado y seguiré estando presto a las investigaciones pertinentes. Debo aclarar que no manejaba en estado de ebriedad y que no me declaro culpable del hecho», escribió Magaña.

Sobre este caso, la Fiscalía General de la República (FGR) pedirá a la Asamblea Legislativa que retire el fuero constitucional al diputado Magaña por su supuesta vinculación con el accidente de tránsito.