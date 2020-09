Messi se resigna a continuar en el Barcelona porque no quiere ir a juicio

La estrella argentina dijo en una entrevista a «Goal.com» que cumplirá el año de contrato que le queda con el club azulgrana, al que hace días había pedido que permitiera su salida.

Pero el jugador dijo que lo hace que solo para evitar que el asunto acabe en los tribunales.

«Nunca iría a juicio contra el Barcelona porque es el club de mi vida. Si esa es la única vía para salir, me quedo», declaró la estrella, que mantiene abiertas discrepancias con la actual directiva barcelonista.

Tras la dolorosa eliminación de su equipo ante el Bayern Múnich en la Liga de Campeones, Messi había pedido rescindir su contrato invocando una cláusula que le permite hacerlo al finalizar cada temporada, pero el Barça alegó que la fecha en que debía hacerla efectiva ya había pasado e insistió en que debía pagar 700 millones de euros (US$824 millones) si quería cambiar de club.

El jugador sostiene que no lo hizo antes porque la oportunidad para hacerlo es al final de cada temporada y la pandemia por el coronavirus hizo que esta se prolongara más allá de la fecha que figura en el contrato.

Ahora, tras semanas de rumores que lo habían colocado la próxima temporada en el Manchester City de Pep Guardiola, entrenador con el que consiguió algunos de sus mayores logros como azulgrana, Messi se resigna a seguir una temporada más en Barcelona.

Reproches a la directiva

Messi sigue, aunque lo hace sin ahorrar críticas contra su presidente, Josep Maria Bartomeu, y la gestión de su junta directiva.

«Hace tiempo que no hay proyecto ni hay nada, se van haciendo malabares y van tapando agujeros», reprochó el rosarino.

Messi también acusó a Bartomeu de no haber cumplido lo que le dijo en privado sobre su deseo de marcharse del Camp Nou.

«El presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar y al final no terminó cumpliendo su palabra».

Tras el anuncio de este viernes, Messi será uno de los jugadores claves a las órdenes de Ronald Koeman, el entrenador holandés recién fichado con el objetivo de devolver la ilusión a los aficionados después de una temporada decepcionante.