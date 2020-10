Comisión de Antejuicio acuerda retirar fuero a diputado Arturo Simeón Magaña

La Comisión Especial de Antejuicio contra el diputado Arturo Simeón Magaña Azmitia acordó, por unanimidad, emitir un dictamen favorable a la petición de desafuero contra el legislador hecha por la Fiscalía General de la República (FGR).

Luego de escuchar los alegatos, tanto de la parte fiscal como de la defensa, los diputados de la mesa legislativa concluyeron que es procedente que se le retire el fuero constitucional al diputado, quien se vio involucrado en un accidente de tránsito.

Al final de la sesión de trabajo, el presidente de la comisión, diputado Milton Garay (FMLN) expresó que “hemos decidido dar los votos para quitar el fuero constitucional que tiene el diputado Arturo Magaña y que la Fiscalía General de la República establezca las diligencias a seguir”.

La fiscal del caso, diputada Marcela Villatoro (ARENA), explicó en su alegato que sí hay lugar a formación de causa al manifestar que “la Policía Nacional Civil y la jueza de Ahuachapán no hicieron las diligencias necesarias para poder obtener una prueba toxicológica certera que garantizara si el diputado no había consumido bebidas alcohólicas o algún otro tipo de sustancia en su organismo, que las pruebas se hicieron hasta nueve días después y; por lo tanto, no se pudo establecer en ese tema; sin embargo, si fallece una persona, demuestra legalmente que es un hecho notorio y que sí hay lugar a formación de causa y, por lo tanto, debe desaforarse al diputado Magaña”.

El diputado Mario Tenorio (GANA) declaró que se muestran “satisfechos con esa situación y no dudando que existe responsabilidad por parte del colega diputado Magaña nosotros vamos a proceder a acompañar con nuestro voto el dictamen favorable. Como lo decía al principio, consecuentemente conlleva retirarle el fuero al diputado Magaña”.

La parte defensora, a cargo del abogado Alberto Machado, argumentó que el delito por el cual se acusa al legislador es el de homicidio culposo y, en ese caso, el Código Penal abre la puerta para conciliar entre las partes, lo que -enfatizó en sus alegatos- ya se hizo.

El diputado Magaña se vio involucrado en un trágico accidente en el que su acompañante falleció y tres personas más resultaron lesionadas. Por este hecho, ocurrido el pasado 29 de agosto, la FGR acusa al diputado del delito de homicidio culposo.

Es de mencionar que, durante las reuniones, se recibió todas las pruebas en cumplimiento a lo establecido en el artículo 130 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa (RIAL), en el que se expresa que “se procederá a recibir todas las pruebas que se viertan a favor o en contra del denunciado; con la intervención del fiscal, de la defensa o del mismo denunciado en su caso”.

Luego de emitido el dictamen, este pasa al pleno y si resuelve que hay lugar a formación de causa, las diligencias se remitirán a la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro, según lo establecido en el inciso segundo del artículo 385 del Código Procesal Penal.