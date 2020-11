Disney+ llegó a Latinoamérica y Netflix le dio una curiosa bienvenida

Por El Tiempo

Muchos de los amantes de la animación, los documentales y los superhéroes celebraron la llegada de Disney Plus a Latinoamérica, este 17 de noviembre.

Hace un año la plataforma de ‘streaming’ fue lanzada en Estados Unidos y Canadá. En marzo pasado fue el turno de hacerlo en varios países europeos. Esa expansión inicial le permitió sumar 74 millones de suscriptores antes de llegar a zonas de Latinoamérica, incluida Colombia.

Disney Plus entra a la región a competir en un mercado lleno de ‘tiburones’, como Netflix, Amazon Prime y HBO. Pero eso no significa que no vaya a existir ‘colegaje’ entre las plataformas.

Así quedó demostrado con la curiosa bienvenida que recibió la empresa de ‘streaming’ del ratón Mickey Mouse por parte de Netflix, que, con más de 182 millones de suscriptores (hasta abril), según ‘The New York Times’, es la plataforma más exitosa de su mercado.

«Hola, Disney Plus. ¡Bienvenido a Latinoamérica! Ya verás que aquí están los mejores fans. ‘Que la fuerza te acompañe’ y ‘Hakuna Matata’», trinó la cuenta latinoamericana de Netflix, en referencia a dos populares frases de la saga de ‘Star Wars’ y ‘El rey León’, respectivamente.

Por su parte, Disney Plus no perdió la oportunidad de replicar el trino con otro mensaje de camaradería.

«NO PUBLICAR: responder confirmando que los fans de Latinoamérica son lo mejor y de paso confesar todo nuestro amor por las historias de Netflix. *Nota: dejar de usar este recurso (por un tiempo)», se lee en la respuesta, que acumula, hasta este miércoles, más de 60.000 ‘ me gusta’.