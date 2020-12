Yalitza Aparicio protagoniza nueva serie: ‘Peace, peace, now, now’

Yalitza Aparicio vuelve a ser la voz de los más vulnerables en proyectos como la serie documental ‘Peace, peace, now, now’, donde narrará las historias de mujeres que participaron y sobrevivieron a conflictos bélicos en México, Colombia, Chile y Guatemala. Lo hará en conjunto con la actriz chilena trans de cine Daniela Vega (‘Una mujer fantástica’), Shirley Manson, líder del grupo Garbage y la actriz española Ester Expósito (Élite).

Quien fue la protagonista de la película ‘Roma’, se involucra en una producción a cargo de Jaime Villareal y las casas productoras Alto Andes Films y Talent on the road, encabezadas también por mujeres. En tanto, ‘Peace, now, now’ es una serie co-producida por la periodista Lydia Cacho y dirigida por Isabel Coixet (‘Mi vida sin mi’), Ignacia Matus, Javiera García Huidobro y Pepa San Martín (‘Rara’). © Vogue México y Latinoamérica7 mexicanas muestran la belleza más auténtica y poderosa que rige nuestro presenteEn estos tiempos que aclaman la visibilidad de lo natural, esta portada refleja el poder de ser única.

La guerra desde el punto de vista femenino

‘Peace, peace, now, now’, es una serie documental a cargo de mujeres destacadas que son un ejemplo a seguir, en medio de una pandemia que nos confronta a nuevos amaneceres y una guerra interna a la que afrontar diariamente. ‘Mujeres que hicieron historia y que sus historias, en algunos casos, permanecían en la oscuridad’, es como se describe el proyecto en un comunicado oficial. © Vogue México y Latinoamérica Poster oficial de la serie documental: Peace, peace, now, now.

¿Qué historias veremos en cada episodio de la serie documental ‘Peace, peace, now, now?

La serie documental consta de cuatro episodios, narrados por la voz de una personalidad femenina, y dirigidos también por mujeres. Daniela Vega (ganadora en 2018 al Oscar por ‘Una mujer fantástica’), narrará la historia de ‘La ciudad de las mujeres’, una población que fue desplazada por el conflicto militar en Colombia, en tanto, Yalitza Aparicio contará los abusos sexuales de las abuelas de la comunidad de Sepur Zarco, en Guatemala; y Ester Expósito presentará el capítulo final.