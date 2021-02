Es oficial, Kim Kardashian presenta demanda de divorcio

Lo inevitable sucedió. Kim Kardashian introdujo su demanda de divorcio este viernes 19 de febrero, para poner punto final a su matrimonio con Kanye West. La estrella de telerrealidad de 40 años lo hizo oficial, según revelaron fuentes a People. En un matrimonio de casi siete años que se había deteriorado, muy a pesar de los cuatro hijos que tienen en común la protagonista de Keeping Up With The Kardashians y el músico estadounidense de 43 años.

Kim Kardashian había sido vista en reuniones con la abogado especialista en estos temas, Laura Wasser, pero no fue hasta ahora que el tema del divorcio finalmente tomó un curso legal. La socialité al parecer no quiso seguir intentando luchar por su matrimonio, que ya se venía desmoronando debido a las conductas erráticas de Kanye West, tras haber sido detectado con trastorno bipolar, según trascendió en la prensa estadounidense.

El rapero, por su parte, ha reconocido que su campaña a la presidencia de Estados Unidos en 2020, «le costó su matrimonio«, y aparentemente se encuentra triste y ensimismado. Haber revelado aspectos de su intimidad familiar en los mitin como parte de su carrera a la Casa Blanca, le ha traído un alto precio que ahora lamenta.

La revista *People* informó que la empresaria hizo la petición de manera legal el viernes 19 de febrero, para terminar su matrimonio con Kanye West, y que ambos pretenden separarse de manera «amistosa». Poniendo fin a una relación que data desde 2012, y que tuvo un lujoso casamiento en mayo de 2014.

Según lo expuesto por la publicación, Kim y Kanye han logrado sentar acuerdos previos a su separación legal, por lo que ya han discutido términos como la custodia compartida de sus cuatro hijos: North, Chicago, Saint y Psalm. Además, la fuente aseguró que no intentarán impugnar el acuerdo prenupcial, por lo que todo estaría marchando como se espera.

El pasado verano, Kim Kardashian y su marido tuvieron una fuerte crisis de pareja. Por lo que se llegó a especular que el divorcio era inevitable. Tras darse un tiempo a solas y junto a sus retoños, las cosas no funcionaron, y la *socialité* fue vista frecuentando a Laura Wasser, una abogado especialista. «Simplemente no están en la misma página cuando se trata de su futuro como familia», reveló una fuente a *People*. «Y Kim está de acuerdo con eso».

Según la revista estadounidense, el rapero de 43 años lamenta lo sucedido el pasado julio, cuando intentó lanzarse a la presidencia de los Estados Unidos. «Él piensa que la carrera presidencial fue la gota que colmó el vaso. Antes de eso, había esperanza. Después de eso, ninguna. Le costó su matrimonio», se informó.

Kanye West ha intentando procesar el divorcio y lo hace con mucha tristeza, reconociendo que se propasó contando cosas íntimas de su familia cuando aspiraba a su carrera política por la Casa Blanca, en parte por una crisis de bipolaridad. «Está en ese lugar de ‘si solo'», explica la fuente. “’Si tan solo hubiera hecho esto, si tan solo no hubiera hecho eso’. Está procesando cosas».

Se ha dicho que Kanye West estaba mentalizado a que Kim Kardashian le pediría el divorcio, y que incluso llevaban vidas por separado. «Él sabe que ella ya no puede más, que tuvo suficiente… Él está okay, está triste pero okay. Él sabe que es inevitable que suceda y sabe que sucederá pronto», comentó un informante anónimo a la misma publicación. Ojalá la expareja pueda llevar a buen término esta dolorosa separación, y que sus hijos lo asimilen con el apoyo de ambos.