Miguel Pereira recibe respaldo de afiliados a Nuevas Ideas y CD

El alcalde del municipio de San Miguel, Miguel Pereira, recibió este fin de semana el respaldo público de afiliados al partido Nuevas Ideas y Cambio Democrático (CD) de cara a las elecciones del 28 de febrero.

Pereira, quien busca la reelección, mostró su agradecimiento con los liderazgos de Nuevas Ideas San Miguel y CD, y recalcó que ellos están dando el apoyo a su liderazgo, no a la bandera del FMLN y se comprometió a seguir trabajando sin ideologías políticas y garantizando que las obras continuarán si llega a ganar las elecciones.

«El único objetivo de nosotros estar en este lugar, es directamente para apoyar a nuestro alcalde que tenemos acá presente y esperamos de que así como el que no ha tenido excepciones con partido político…pero que quede bien claro que tuvimos un alcalde que gobernó durante 15 años y nunca nos tomó en cuenta y ahora se escuda debajo en la bandera de Nuevas Ideas, la cual no le pertenece y quiero que quede bien claro otra cosa que nosotros no vamos a votar por bandera, vamos a votar por el rostro de Miguel Pereira» aseguró Nelis Villatoro, lideresa de la Adesco Altos de Miraflores.

«Yo pido a mis simpatizantes que voten por Miguel Pereira» pidió enfáticamente el candidato a alcalde del CD por San Miguel, Geovany Flores, esto para sellar una alianza que firmaron con el actual alcalde migueleño Miguel Pereira que busca un tercer periodo.