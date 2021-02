VIDEO | The Weeknd defrauda con su show del descanso en la Super Bowl

En esta ocasión, The Weeknd fue el encargado de poner la música en el descanso de la gran final de la NFL. El artista canadiense había generado muchísimas expectativas por los grandes espectáculos que ha protagonizado en el pasado, pero el intérprete de temas como ‘Blinding Lights’ no estuvo a la altura de una cita muy exigente.

En redes sociales los cibernautas no tuvieron piedad y no dudaron en comparar la presentación de The Weeknd con la de Shakira y JLo el medio tiempo del año pasado.

Lady Gaga se aventó del techo, Katy Perry rodeó el estadio volando, Beyoncé entró con su silueta en fuego, Madonna salió en un trono gigante, Shakira y JLo rompieron con sus movimientos y el wey del saco rojo lo único que hizo fue pasearse por un escenario. pic.twitter.com/bwO32sXXPW — Glitter Candy (@theglittercandy) February 8, 2021

Se tenían muchas expectativas sobre la presentación del canadiense, e incluso durante la semana anterior la prensa especuló que el espectáculo incluiría a artistas sorpresa como Maluma, Rosalía y Ariana Grande. Nada de eso pasó. Acá te dejamos la actuación de The Weeknd.