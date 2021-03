Ministerio de Cultura celebrará el 104° aniversario del Teatro Nacional de San Salvador

El Ministerio de Cultura conmemorará el 104.° aniversario de nacimiento del Teatro Nacional de San Salvador este 3 de marzo, con una variada programación artística protagonizada por los elencos nacionales.

“Estamos preparando una jornada artística y cultural muy completa. Esto para que todas las personas tengan la oportunidad de celebrar los 104 años de nuestro Teatro Nacional de San Salvador”, resaltó Salvador Vásquez, director nacional de Artes.

Las actividades iniciarán con los recorridos guiados adentro de este gigante escénico, programados para las 10:00 a. m., 11:00 a. m., 2:00 p. m. y 3:00 p. m. El visitante podrá descubrir la historia de la impresionante Gran Sala, Pequeña Sala, Sala de Cámara, los acabados del vestíbulo y el elegante foyer.

El aforo es de 10 personas por recorrido y es necesario reservar tu entrada al correo teatronacionalss@cultura.gob.sv. El costo para salvadoreños es de $1.00.

“En esta jornada participan los elencos nacionales con programas variados. Hago una invitamos a la población a cumplir todos los protocolos de bioseguridad para que tengamos una jornada colorida, llena de música, danza y sano esparcimiento”, destacó el funcionario.

En la fachada del Teatro Nacional se desarrollarán cuatro eventos gratuitos, iniciando a las 3:30 p. m. con la Compañía Nacional de Danza que presentará “Líquido” y el solo de danza contemporánea “Prosperina”, creado e interpretado por la maestra Yasmin Hernández.

La música contará con el acompañamiento en vivo de las solistas del Coro Nacional de El Salvador Gertrudis Gómez, Paula Rivera y Sunny Bacaro.

El Ensamble Brass de la Orquesta Sinfónica de El Salvador se presentará a las 4:00 p. m; mientras que el Coro Nacional de El Salvador brindará un concierto a las 4:30 p. m. con temas como: “Te quiero”, de Liliana Cangiano, y “For the beauty of the earth”, de John Rutter, entre otros.

Por su parte, el Ballet Folklórico Nacional hará gala de su colorido y alegría con la presentación del espectáculo “Panchimalco, flores y palmas”, a las 5:00 p. m.

Para cerrar la celebración con broche de oro, a las 6:30 p. m., en la Gran Sala María de Baratta, la Orquesta Sinfónica de El Salvador dedicará el concierto de cierre de su Festival Clásico 2021, en el cual interpretará la sinfonía “La grande”, de Franz Schubert.

La entrada al concierto para salvadoreños es de $1.75.

Las actividades en el exterior del teatro son gratuitas. Lo que tiene costo son la entrada al espacio cultura para los recorridos y la entrada al concierto de la OSES (de $1.00 y $1.75 respectivamente), excepto estudiantes con carné vigente, personas con discapacidad, adultos mayores y niños menores de 12 años, quienes entrarán gratis.