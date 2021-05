Get App renueva su imagen y ya está disponible en AppGallery

La aplicación de delivery antes llamada “Get My Food”, se renueva años después de su inicio en 2013, y ahora con una visión más amplia del mercado salvadoreño. La aplicación promete expansión y diversificación en los comercios afiliados, de tal modo que en Get se pueda encontrar no solo comida y bebida, sino también tiendas de conveniencia, farmacias, mandados y otras seis categorías más.

La aventura de Salvador Ramirez, gerente de Get App, comenzó hace 8 años, cuando, frente a la limitada oferta de comida a domicilio, se le ocurrió que podía emprender un negocio que ampliará la oferta de alimentos a la puerta de su casa, desde restaurantes reconocidos hasta pequeños restaurantes que fueron ganando clientes gracias a ofrecer sus platillos a través de la aplicación.

De esta manera nació “Get My Food”, nombre cuyo propósito fue comunicar a la población que podía pedir su plato favorito a través de una aplicación. En su inicio fue difícil darse a conocer, sin embargo, un par de años después, en 2015, las cosas fueron mejorando hasta el día de hoy que cuentan con más de 250 comercios afiliados.

En el auge de la digitalización a nivel mundial, y debido a la pandemia, Get tomó mayor fuerza lo que le vale para generar más de 20 empleos directos y 100 empleos indirectos. Además para no perder el impulso de la tecnología en el servicio de productos a domicilio, Get, hoy por hoy, apuesta expandir su negocio a una escala muy interesante.

Salvador Ramirez, fundador de Get App, menciona detalles sobre las metas de la aplicación “nuestro plan incluye expandirnos en 6 nuevos territorios en El Salvador y Nicaragua, además de expandir el área de cobertura actual, adicionalmente queremos iniciar operaciones en un tercer país al finalizar los 12 meses de este plan”.

Por otro lado, menciona que la dirección en la que marcha la aplicación le ha permitido brindar un nuevo canal de exposición y venta a emprendedores, ya que más del 70% de los comercios afiliados son comercios iniciales. Asimismo, las alianzas estratégicas que han implementado hasta el día de hoy les han servido para llegar a más público e incrementar su servicio a la población.

Un ejemplo de ellas es HUAWEI a través de su tienda oficial de aplicaciones, AppGallery. Get App ya se encuentra disponible en esta plataforma, y para darle la bienvenida ha iniciado con increíbles promociones para los usuarios de AppGallery, que además de estar preinstalada en los más recientes smartphones de HUAWEI, otros teléfonos con sistema operativo Android son capaces de obtener a través del sitio oficial de la marca: https://huaweimobileservices.com/es/appgallery-esp/ .

“En HUAWEI estamos muy felices de la presencia de Get en la plataforma y asimismo, estamos muy seguros que este nuevo canal de acercamiento a los salvadoreños será de mucho beneficio para ellos” indicó Eduardo Argueta, Gerente de Desarrollo Comercial de AppGallery.

Los usuarios pueden encontrar increíbles promociones en el Centro de Regalos de la AppGallery, entre ellos, 1 delivery gratis gracias a Get, el cual puedes utilizar hasta el 15 de mayo Al entrar a la aplicación puedes elegir entre las diferentes categorías: Comida, cafés, bebés, mascotas, farmacias, supermercados, electrónicos, mandados, bebidas y conveniencia.

Esta tienda de apps es la tercera más grande del mundo con alrededor de 700 millones de usuarios activos, por lo que su alcance la coloca en una posición deseada para exponer productos o servicios. Por este motivo, HUAWEI AppGallery también da la mano a los pequeños empresarios para que estos puedan aliarse de tal manera que si cuentan con un sitio web en Internet, también puedan abrirse un camino en la tienda mediante una QuickApp.