¡Wakanda Forever! Marvel revela título, logo y fecha de estreno de la secuela de ‘Black Panther’

Black Panther (2018) es una de las películas más exitosas de Marvel, protagonizada por Chadwick Boseman, quien falleció en agosto del año pasado a causa de cáncer colon. Aunque por ahora no se sabe quién podrá tomar el lugar del rey T’Challa, lo que es un hecho es que Marvel ha dado nuevos detalles de la secuela.

A priori, se sabía que la segunda entrega volverá a contar con la dirección de Ryan Coogler, por lo que se espera un reparto y producción a la altura de la primera cinta. Ahora, el estudio acaba de confirmar el título oficial, logo y fecha de estreno.

A través de sus redes sociales, Marvel compartió un video en el que en primera instancia celebra las películas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) y posteriormente se enfoca en todas las cintas que estarán disponibles desde este año y hasta el 2023.

La continuación de Pantera Negra se titula Black Panther: Wakanda Forever y será lanzada el 8 de julio de 2022. Puedes mirar el nombre, logotipo y fecha oficial del lanzamiento de la secuela del rey de Wakanda a partir del minuto 2:40.

Hace unos días, en una entrevista con Yahoo! Entertainment, la actriz Lupita Nyong’o, quien interpreta a Nakia, habló sobre sus sentimientos en torno a Black Panther: Wakanda Forever. Afirmó que aún es difícil aceptar que Chadwick Boseman ya no esté y que la cinta respetará su legado.

«La gente me pregunta: ‘¿Estás emocionada de volver?’ La emoción no es la palabra. Siento que estoy en un estado muy pensativa y meditativa cuando se trata de Black Panther 2. El fallecimiento de Chad todavía es extremadamente crudo para mí y ni siquiera puedo empezar a imaginar cómo será pisar el set y no tenerlo allí», dijo.