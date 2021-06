17 mil toallas sanitarias serán donadas para niñas de escasos recursos en El Salvador con la campaña #ChicaAyudaChica

Apoyar a las niñas durante la pubertad es una parte integral de la filosofía de Always. Por ello, la marca une esfuerzos con Walmart y Cruz Roja Salvadoreña para llevar a cabo la campaña #ChicaAyudaChica, con la cual busca alcanzar la meta de donar más de 17 mil toallas sanitarias a niñas de escasos recursos en el país.

Existe una problemática asociada a las dificultades que enfrentan las niñas y jóvenes para realizar sus actividades normales durante su menstruación debido a la falta de recursos para comprar productos de protección femenina de acuerdo con una encuesta realizada por Always, marca líder a nivel mundial en protección femenina.

La dinámica de la donación permite al consumidor ser parte fundamental de esta campaña y contribuir con su compra a mejorar la calidad de vida de nuestras chicas. Por la compra de cada empaque de toallas sanitarias Always en Walmart, Despensas de Don Juan y Maxidespensa entre el 3 de junio hasta el 28 de julio del 2021, Always estará donando una toalla femenina al programa #ChicaAyudaChica para, de esta forma, apoyar a adolescentes en El Salvador.

“Nuestro objetivo es contribuir a una sociedad más justa, apoyando a las niñas que más lo necesitan para que puedan mejorar su calidad de vida a través de productos de higiene femenina y que así, ellas puedan estar listas para enfrentar todos sus desafíos. Juntos podemos ayudar a cambiar esta realidad, pues por cada compra de Always en Walmart durante el período establecido para la campaña estaremos donando toallas sanitarias a niñas que más lo necesiten a través de nuestra alianza con Cruz Roja Salvadoreña. El consumidor realizará su compra y en las cajas se cargará el aporte en forma electrónica a un registro que maneja directamente la marca Always, para proceder luego con el envío de las donaciones a sedes de la ONG.” explicó Rhina Álvarez, Directora de Comunicaciones de Procter & Gamble en Centroamérica.

«Walmart de México y Centroamérica está comprometido con mejorar la calidad de vida de las familias centroamericanas en diferentes ámbitos, y es a través de iniciativas como “#ChicaAyudaChica” que impulsamos acciones a favor de la salud y del cuidado de niñas. Extendemos la invitación para que visiten nuestras tiendas Walmart, Despensas de Don Juan y Maxidespensa, y se sumen a esta campaña. Expresó Luis Arturo Ramírez, Coordinador de Asuntos Corporativos de Guatemala y Honduras para Walmart de México y Centroamérica.

No siempre la sociedad conoce las dificultades que enfrentan muchas jóvenes y niñas para cumplir con sus jornadas académicas y otras actividades de formación por no tener acceso a toallas femeninas. Las carencias económicas hacen que muchas veces durante su menstruación no acudan, por ejemplo, a sus clases, pues para la familia hay muchas necesidades económicas que cubrir.

Las ausencias escolares acumuladas a lo largo de los años pueden llegar a significar hasta 360 días durante el período de la secundaria; es decir, que esta cifra se traduce en un año completo de clases perdido. Esto se une a otros problemas, ya que, según datos de UNICEF, las mujeres que no terminan sus estudios tienen mayor probabilidad de tener hijos a temprana edad, con las consecuentes complicaciones que esto trae al desarrollo de sus vidas en ambientes inestables económicamente.

Ante este panorama, Always y Walmart buscan aportar con acciones que marquen la diferencia y contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas; a la vez que se genera conciencia social sobre problemáticas que muchas veces se desconocen.