Jean Manes se reúne con presidente de la Asamblea Legislativa

La encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes, visitó la Asamblea Legislativa para sostener una reunión con el presidente del legislativo, Ernesto Castro, y miembros de la junta directiva en un primer acercamiento tras su nombramiento por parte del gobierno norteamericano.



El pasado mes de mayo, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que había designado a Jean Manes como la nueva encargada de Negocios de la Embajada Americana en El Salvador en un hecho que calificó como “importante” debido a las relaciones que la nación americana sostiene con El Salvador.



Manes es una diplomática estadounidense, la cual sirvió como Embajadora de Estados Unidos en El Salvador desde el 9 de diciembre del año 2015 al 31 de julio de 2019.



“Tuvimos una muy buena reunión con la junta directiva de la Asamblea Legislativa, sin duda vamos a seguir con las conversaciones después de llegar de vuelta al país hace un par de días. Esta fue una reunión de entrada después de dos años de no estar en el país, sin duda vamos a seguir las conversaciones”, fueron las primeras palabras que brindó a la prensa la diplomática luego de concluir la reunión con el presidente del legislativo.



Al ser abordado por la prensa, previo a su entrada al Salón Azul del Órgano Legislativa para el inicio de la sesión plenaria, el titular del legislativo informó que la reunión con Jean Manes fue sólo “una visita de cortesía”.

Presidente de la Asamblea Legislativa: “Nosotros vamos a trabajar, nuestro principal socio se llama Estados Unidos”.

Previo a la reunión con la diplomática el diputado presidente, Ernesto Castro, participó de la entrevista de Noticiero Hechos donde abordó diferentes temáticas entre ellas la relación de El Salvador con los Estados Unidos y sobre todo tras el nombramiento de Jean Manes como embajadora interina.



El escenario político que se presenta en el país y el recién nombramiento de Manes generan diferentes expectativas en distintos sectores sociales, sobre todo luego de las destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y del fiscal general de la República.



“Nosotros vamos a trabajar, nuestro principal socio se llama Estados Unidos, nosotros somos amigos y sobre todo somos amigos del pueblo de los Estados Unidos. Que bueno que han mandado a una persona que ya conoce a El Salvador, vamos a trabajar”, expresó Castro.



Esta semana, en la Asamblea Legislativa, se juramentó un equipo de abogados penalistas que trabajaran de forma conjunta con la comisión recién creada y que tiene como finalidad investigar el destino de los fondos que el legislativo otorgó a distintas organizaciones, fundaciones y asociaciones sin fines de lucro.



“Hay bastante gente involucrada que no están durmiendo tranquila, no solamente los que recibieron (el dinero), no solo los que han sido parte de esas oenegés, sino los que han sido parte de crear y estructurar esos robos.

Ellos legalizaron la corrupción, le dieron un vestido legal y nosotros se lo vamos a desmontar”, expresó el funcionario.

