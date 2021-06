Copa América: tropezón de Argentina deja como líder del grupo B a Paraguay

Una importante victoria de 3-1 contra su similar de Bolivia, sumado al tropezón de Argentina, le permitieron alcanzar el liderato del Grupo B.

Bolivia sorprendió al ponerse por delante en el marcador al minuto 10' con un tiro penal. Sin embargo, la expulsión de Jaume Cuéllar al finalizar los 45 minutos dejó los espacios que los guaraníes necesitaban.

Alejandro Romero Gamarra y Ángel Romero Villamayor, en dos oportunidades, marcaron los goles para los paraguayos. Los dirigidos por Eduardo Berizzo descansarán la próxima fecha y tendrán que medirse a la favorita Argentina el próximo lunes.

Argentina

Los albicelestes acumularon su tercer empate consecutivo en fechas oficiales. Una vez más Chile les logró empatar, tal y como sucedió en Eliminatorias.

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, dijo este lunes tras el empate 1-1 con Chile que la Albiceleste generó “un montón de situaciones” de gol y que mereció ganar el partido.

“Fueron diez o doce minutos del segundo tiempo en los que hubo desajustes y ellos consiguieron el penal. A partir de ahí se hizo cuesta arriba. Generamos un montón de situaciones y merecimos ganar, pero nos vamos con un empate. Es el inicio de un torneo muy duro”, dijo Scaloni en rueda de prensa.

“Es evidente que el equipo generó un montón, no sé cuántos tiros y cuántas llegadas, muchas más que lo que dice el resultado, pero lo que cuenta es meterla adentro y hoy no la metimos. Nos quedamos con lo positivo, la línea del equipo es buena más allá de que el resultado no es lo que deseamos”, añadió.

El seleccionador criticó el estado del campo de juego y lo calificó como “lamentable”.

Tabla de posiciones

