Esto es lo que se sabe de las supuestas infidelidades de Toni Costa hacia Adamari López

Luego de que hace unas semanas, Adamari López anunciara su rompimiento con Toni Costa, ahora acaba de salir a la luz que él engañó a la conductora.

De acuerdo a TVNotas, el bailarín tenía una doble vida y aunque ella lo sabía decidió pasarlo por alto, pues se había enamorado.

“Toni es bisexual y su familia lo sabe; cuando él estudiaba baile en España, tuvo a sus primeros novios; de hecho, antes de conocer a Adamari, andaba con otro bailarín del programa (‘Mira quién baila’), y ella lo supo”, dijo una fuente a la publicación.

Durante su relación, supuestamente Toni le fue infiel a la presentadora con hombres, y aunque ella se dio cuenta, decidió guardar las apariencias por el bien de su familia.

“Hace aproximadamente dos años, Adamari se enteró de, al menos, tres infidelidades de él, con hombres, y la última fue la gota que derramó el vaso, por lo cual ella puso un alto total a todo, pues no pudo más con la mentira”, contó la fuente.

Luego de esto, “Ada” vivió preocupada de que algún paparazzi descubriera las infidelidades de su pareja, ya que no quería enfrentarse a un gran escándalo.

Toni Costa sí quería a Adamari López

Otra de las revelaciones que se hicieron fue que el bailarín llegó a enamorarse de la conductora, pues con ella logró formar una familia, además de que él es un excelente padre y siempre está al cuidado de su hija Alaïa.

Los primeros rumores de infidelidad

Hace unos días, en el programa “Chisme no like”, el conductor Javier Ceriani reveló que el motivo del rompimiento entre Adamari y Toni fue por una infidelidad.

Además, dejó sobre la mesa la posibilidad de que pudo ser un hombre, pero no quiso decir más.

“Cuando una mujer se pone linda, es porque le están por ‘tumbar’ la pareja”, dijo Ceriani.

Así anunciaron su separación

Hace unas semanas, Adamari López compartió un video en todas sus redes sociales, para anunciar que ella y Toni tomaron la decisión de separarse, luego de 10 años juntos.

“Hoy quiero compartirles que he decidido separarme de Toni; sé que es una noticia difícil de comunicar y de asimilar, pero como siempre he hecho, con la honestidad que me caracteriza, prefiero que la escuchen de mí”, dijo Adamari.

La presentadora afirmó que la razón era que ella estaba enfrentando varios cambios personales, lo que hizo que revaluara su relación con Toni.