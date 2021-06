Extécnico de Asamblea: Cuatro expresidentes legislativos fueron advertidos sobre ilegalidad de transferir fondos públicos a distintas ONG

El Metropolitano Digital

En un acalorado ambiente donde no faltaron las interrogantes y en el cual el centro de toda la atención estuvo girada en la participación del extécnico de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa y ahora magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Noel Orellana, se realizó la reunión de trabajo de la comisión especial para Investigar el Destino Final de los Fondos que la Asamblea Legislativa ha aprobado para Organizaciones No Gubernamentales.



El funcionario explicó a los diputados sobre el procedimiento a seguir para la distribución de los fondos que el órgano legislativo otorgaba a las ONG´S, en diferentes administraciones.



Al referirse al proceso de asignación de los recursos, el extécnico aseguró que advirtió a cuatro expresidentes legislativos sobre la ilegalidad de transferir fondos públicos a distintas organizaciones no gubernamentales.



«¿Cuándo las solicitudes de fondos llegaban -a la comisión de hacienda- qué parámetros utilizaban los diputados para agregar o quitar a ONG en el otorgamiento de fondos?» Fue una de las interrogantes que lanzó el diputado y sub-jefe de la fracción de Nuevas Ideas, Caleb Navarro.



«Era a discreción de los diputados… ..Para mí es difícil saber el criterio que tenían para asignar los fondos. Si había algún interés, yo no lo sé. Como subalterno, me llamaban y se me pedía elaborar un dictamen con variantes y hasta ahí. Uno solo facilita el trabajo», manifestó Orellana.

Agregó que los entonces diputados presidentes de la comisión de Hacienda Julio Gamero, Gerson Martínez y Lorena Peña le entregaban el listado de las ONG que recibirían fondos, las cuales no venían en el presupuesto original. «Yo solo cumplía con la indicación», sostuvo.



La presidenta de la comisión especial, Alexia Rivas, también procedió realizar interrogantes al funcionario luego que él manifestara que se hacían cambios en los dictámenes que conocía el Pleno Legislativo para aprobar los fondos que eran destinados a las ONG.



¿Podría hacer memoria de cuáles eran las ONG que ya habían sido modificadas? A la cual respondió que recibía un listado de las cuales no estaban contempladas en el presupuesto original y otras que eran agregadas al momento del desarrollo de la Sesión Plenaria.



Al inicio del trabajo de esta comisión (que indaga la procedencia del dinero que el parlamento entregaba a los organizaciones sin fines de lucro) destacaron datos relevantes, entre ellos, que en los últimos 5 años se han erogado $159 millones de dólares a distintas fundaciones sin embargo algunas «no realizaron el trabajo para lo que ese dinero iba destinado».