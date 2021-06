“No tengo peso ni para sostenerme”: la terrible caída de Toño Mauri tras contagio de COVID-19

Toño Mauri se encuentra todavía en recuperación tras las graves secuelas que dejó en su cuerpo el COVID-19. Ya que se encuentra nuevamente en casa, intentando retomar su vida antes del contagio, sufrió una fuerte caída que lo llevó nuevamente al hospital.

El actor narró que debido a la debilidad muscular que todavía tiene por haber permanecido en cama durante tantos meses, sufre algunos pequeños accidentes que no trascienden a más, pero en esta ocasión tuvo que ser atendido ya que le tuvieron que poner algunas puntadas cerca de la ceja izquierda.

“Tropecé con el pie derecho, se clavó en el piso. Ya no tengo suficiente peso para sostenerme. Conforme está pasando el tiempo, mis nervios y mis músculos se van activando, entonces alcancé a caer de lado, a moverme de lado, entonces con la cabeza pegó en el piso y me abrí aquí (la ceja) y un poquito la cadera me dolió. Me hicieron pruebas y no tengo nada roto”, dijo el Mauri a Sale el Sol. Toño Mauri confesó que sigue tiene musculatura débil debido a la pérdida de peso que tuvo en el último año (Foto: Captura de pantalla YouTube/Sale el Sol)

El histrión había anunciado que llevaría su experiencia con el COVID-19 a la pantalla chica a través de un documental producido por su hijo, y en esta entrevista agregó que un escritor que lo contactó también narrará sus peores momentos con el Coronavirus, pero en papel.

Hace un mes Mauri regresó a su casa después de que tuvieran que intervenirlo quirúrgicamente por segunda vez para poder cerrar su traqueostomía, ahí está llevando a cabo sus ejercicios de recuperación, en compañía de sus hijos y esposa.

Aunque el actor aun no logra recuperar los más de 20 kilos que perdió durante su hospitalización, su respiración y fluidez al hablar son notablemente mejores que hace tres meses, cuando lo dieron de alta después del doble trasplante de pulmón. Toño Mauri pasó sus peores días después de dar negativo a COVID-19 (Foto: Jesse S. Jones/Jesse S. Jones\University of Florida)

Su presencia en la televisión a través de entrevistas cada vez se hace más frecuente, pero el hermano de Graciela Mauri dijo ya se siente listo para comenzar a retomar su carrera en el mundo de los espectáculos de lleno. Uno de sus primeros y más sorprendentes proyectos es la producción de la serie biográfica de Miguel Bosé.

El también cantante se dijo emocionado de poder retomar un trabajo tan importante y atrapante para él, pues piensa que la vida de Bosé tiene mucho qué dar en cuestión de entretenimiento para el público. Los planes de dicho proyecto comenzaron poco antes de que Mauri tuviera que ser hospitalizado hace casi un año.

En julio del año pasado, ex integrante de Fresas con crema tuvo que ser internado en un hospital de Estados Unidos después de que sus síntomas de COVID-19 se intensificaran. Después de algunos meses estar luchando con la enfermedad, dio negativo al SARS-CoV-2, pero sus peores días todavía no los había vivido. Toño Mauri logró llevar a su hija al altar (Foto: Instagram / @carlamauri)

Mientras se encontraba haciendo algunos tratamientos para intentar salvar sus pulmones, los cuales habían resultado severamente dañados, una noche colapsaron y tuvieron que inducirlo en un coma de cuatro meses para poder salvarlo.

Esta etapa fue la que repercutió más en su movilidad actual, pues al no usar en absoluto sus extremidades, algunos de sus músculos se atrofiaron. Al salir del hospital, tuvo que moverse en silla de ruedas, para después comenzar a caminar con ayuda de sus hijos o esposa, pero últimamente ha intentado llevar por sí solo, incluso durante la boda de su hija, él la acompañó al altar.