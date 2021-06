Oficial: Sergio Ramos deja el Real Madrid

Por ABC

El Real Madrid ha comunicado de forma oficial el adiós de Sergio Ramos. El club hará este jueves, a las 12:30h, un acto institucional de homenaje y despedida a su capitán con la presencia de Florentino Pérez. A continuación, Sergio Ramos comparecerá ante los medios de comunicación en una rueda de prensa telemática.

El club le había retirado la oferta de renovación hace varios meses y el jugador queda libre el 1 de julio. Pero las dos partes, el Real Madrid y el capitán, han decidido acordar ya su marcha de la entidad y el futbolista es libre para firmar con otro club.

Durante la última semana el defensa ha intentado revertir la situación y quedarse en el equipo. Admitía la propuesta que el Real Madrid le presentó hace ya siete meses: un año y un diez por ciento menos de sueldo, desde los 12 millones netos a los 10,8. Pero la entidad no ha aceptado ahora esa realidad. En marzo, Ramos adujo al presidente: «Planifica sin mí». Y es lo que Florentino Pérez ha hecho. Para el presidente, Ramos ya no contaba en la primera plantilla. Y el jugador no continuará en la casa.

Acaba una trayectoria exitosa de dieciséis años en el Real Madrid, con cuatro Champions y más de veinte títulos. Ha sido un jugador muy importante para el equipo durante tres lustros. En este último curso, una artroscopia y las lesiones, con 35 años, solo le permitieron jugar cinco partidos en seis meses. Y ahora seguirá jugando en otro club, extranjero.

Las dos últimas negociaciones de Ramos para renovar provocaron sendos enfrentamientos. En 2015, se firmó un acuerdo hasta 2020, aumentado a 2021 cuando ganó la segunda Champions. Aquello produjo un desgaste enorme entre jugador y club, con René Ramos, su hermano, y José Ángel Sánchez, director general del Real Madrid, como protagonistas añadidos a Sergio Ramos y Florentino Pérez. Ahora se ha repetido la historia y la cuerda se rompió. No hubo acuerdo. Demasiadas tensiones acumuladas durante años.

El Real Madrid le brindará hoy el homenaje que se merece al capitán, por todo lo que ha dado a este club, con goles gloriosos como el de la Champions 2014, el de la Champions 2016, el del Mundial de Clubes 2014 y los tantos de cabeza marcaor al Bayern en Múnich en las semifinales de la copa de Europa 2014.