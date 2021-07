COVID se cobra la vida de 207 personas relacionadas con el sector transporte público a nivel nacional

El Metropolitano Digital

La pandemia del coronavirus también se ha cobrado vidas en el sector transporte público, así lo confirmó el viceministro de Transporte, Saúl Castelar Castelar, quien reveló que un total de 207 personas relacionadas con el sector –la mayoría conductores- han fallecido luego de contagiarse con la COVID-19.



«En estos momentos no se ha considerado una restricción del transporte colectivo, eso no quiere decir que, como al inicio de la pandemia, esta medida no pueda implementarse. Apelamos a la responsabilidad individual de la población» remarcó el titular del VMT.



Las autoridades apelan al compromiso de los transportistas pero también de la ciudadanía, a fin de poner en práctica todas las medidas que permitan una mayor protección a los ciudadanos. A la misma vez reiteran su compromiso por supervisar este accionar a escala nacional.



“Todos los días nos mantenemos haciendo operativos a nivel nacional, y vamos a continuar en este esfuerzo porque sabemos que esta permanencia en la calle es necesaria para hacer cumplir la Ley de Transporte”, expuso el titular del VMT.