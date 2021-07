Todo lo que le da el PSG a Ramos y lo que le puede dar el central al PSG

Marca

ES sin duda una de las bombas del verano. Sergio Ramos se marcha al PSG. Probablemente, el mejor destino para el ex central del Real Madrid, sobre todo a la hora de valorar el impacto mediático y la repercusión que supone su llegada. Es una realidad que a día de hoy no hay mejor escaparate que París, no solo por la ciudad como una de las grandes capitales de Europa, sino porque no hay club que haya crecido más en los últimos años según Forbes.

Ramos va a jugar al lado de Neymar, Di María y quién sabe si Mbappé, que siempre ha dejado claro que a la hora de decidir su futuro quiere valorar el proyecto. El fichaje de Ramos es sin duda un gancho más para delantero de Francia. Sergio empezó su carrera de la mano de los Galácticos del Madrid y ahora la terminará con otro once galáctico, pero en el PSG.

Ramos quiere seguir ganando títulos y París le garantiza trofeos. A nivel nacional domina el PSG desde hace años si bien el Lille ha conseguido esta temporada arrebatarle la Liga. Pero Sergio quiere entrar en la historia con una quinta Champions e incuso con una sexta que le haría igualarse con Gento, y no hay duda que el proyecto es ambicioso. La llegada de Wijnaldum y las de Acharf y Donnarumma demuestran que Qatar no va a parar hasta levantar la Orejona.

Ramos se machaca a la espera de encontrar destino

El ex capitán del Real Madrid valora también la presencia en el vestuario de jugadores que le van a ayudar a integrarse rápido. El primero su amigo Keylor Navas, pero no es el único. La caseta de París habla más español que francés, con la presencia de los argentinos y los españoles Herrera, Sarabia y Sergio Rico, aunque es muy probable que se queden los tres ya que el club escuchará ofertas por todos ellos para hacer caja. El club, desde la llegada de Mbappé y Neymar, se ve obligado cada temporada a vender jugadores por valor de 60 millones para amortizar estas dos operaciones.

Jugar con Neymar es también algo que motiva al de Camas y también al propio jugador brasileño. Ambos siempre han mostardo admiración mutua y tienen ganas de compartir vestuario. Se conocen muy bien, a través de los jugadores brasileños del Real Madrid, y el de Camas siempre le abrió la puerta del equipo cuando se habló de su traspaso al Bernabéu.

Pero el PSG también ha decidido ir a por Ramos, especialmente Leonardo y Pochettino, porque consideran que puede aportar al equipo en el plano deportivo pero también en la experiencia. Si hay algún especialista en ganar Champions, ese es Sergio. El PSG ha crecido ya en este sentido en los dos últimos años, con una final y las últimas semifinales en la competición, pero creen que Sergio puede aportar aún más equilibrio y serenidad en los momentos decisivos gracias a su enorme experiencia.