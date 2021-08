Desde Baby Boomer hasta Gen-Z: el gaming no es exclusivo

¿Sabes qué pueden tener en común un dueño de negocio de 65 años y un jovencito de 15 años que asiste al bachillerato? Que ambos pueden disfrutar de los videojuegos, bien sea para relajarse o como un pasatiempo establecido.

El más reciente estudio de la plataforma Newzoo, “Cómo interactúan las diferentes generaciones con los juegos”, arroja nuevas luces sobre cómo aborda cada generación los videojuegos con hallazgos interesantes como que los Baby Boomers, la generación que se ubica entra 1946 y 1964, juegan mayormente para relajarse (92%, según el estudio), al igual que la mayoría de los de la Generación Z encuestados (87%), que son los nacidos entre 1997 y 2012.

Aunque el reporte revela que la mayoría juega por diversión, como una manera de botar el estrés, las generaciones más jóvenes tienen además otras motivaciones. Es más probable que los jugadores más jóvenes recurran a los juegos por la competencia, la socialización y sentirse realizados.

“Siempre he jugado y, aunque hasta mis nietos se ríen cuando me ven, lo sigo haciendo. Jugar me relaja, es una manera de botar la ansiedad, mucho más en estos tiempos. En mi casa es común un domingo que mis dos nietos y yo nos sentemos en el sofá a jugar durante horas. Claro, ellos prefieren otros juegos, que no son los míos, pero siempre encontramos un punto común”, dice Luis González, un joven abuelo de 51 años.

Los juegos satisfacen una amplia gama de necesidades para cada generación

¿En qué se diferencia la interacción con los videojuegos según la generación? Los jugadores tienen diversos perfiles demográficos y se involucran con este pasatiempo de muchas maneras más allá del juego.

La mayoría de las generaciones mayores tienden a jugar de manera más informal, por lo general lo hace en dispositivos móviles para matar el tiempo. En contraste, las generaciones más jóvenes tienden a involucrarse con los juegos de muchas otras formas, como ver contenido relacionado con juegos, discutir los últimos desarrollos en espacios comunitarios, escuchar transmisiones topográficas y discutir videojuegos con sus amigos.

Si bien las generaciones más jóvenes juegan para relajarse, también están motivadas por otras razones, incluida la competencia, la socialización y el sentido de logro, se refleja en las conclusiones del estudio de Newzoo. Esta es una de las razones por las que los jugadores más jóvenes son más propensos a jugar juegos multijugador. Según reportó el Consumer Insights a comienzos de año, casi la mitad de los jugadores de entre 10 y 35 años afirman que juegan en la mayoría de los modos multijugador en línea frente al 36% de los que tienen entre 36 y 50 años, que prefieren los juegos en solitario.

Si bien las generaciones mayores tienden a preferir los juegos para un solo jugador, también son populares entre las generaciones más jóvenes, solo que en menor grado.

Los juegos son parte de la identidad

Para los más jóvenes, el gaming más que un pasatiempo, es un estilo de vida.40% de la Generación Z y el 37% de los jugadores Millennials indican que se involucran con los juegos a menudo, ya sea en discusiones con sus pares acerca de los juegos, visitando comunidades en línea, sitios web y blogs, o escuchando podcasts. Estos porcentajes son significativamente más altos que los de los jugadores de la Generación X (22%) o los jugadores Baby Boomers (10%).

“Eso lo vemos día a día, a través de torneos, entrevistas o acciones con gamers. Muchos jugadores no solo juegan títulos y ven a sus creadores favoritos en vivo en sitios como Twitch y YouTube; sino que también leen y escuchan noticias y desarrollos de la industria y participan activamente en discusiones en Reddit, Discord, ResetEra y otras comunidades. Para algunos jugadores, la participación de la comunidad puede ser incluso más importante que jugar”, aseveró Angélica Dávila, de Acer.

Si bien los dispositivos móviles abarcan el mayor tiempo de los videojuegos, tanto los Baby Boomers como los Millenials y Gen Z tienen una alta preferencia por jugar en PC. Sin embargo, 79% de los Baby Boomers lo hace para jugar en solitario (Fifa, Candy Crush y Mario Bros), mientras que 55% de los jovencitos de la Generación Z usan sus PC para engancharse en juegos multijugador como Roblox, AmongUs y Fornite.

Los juegos modernos combinan los mundos físico y digital, como Fornite, Minecraft y Roblox, llegaron para quedarse. Las interacciones en los mundos digitales reflejan cada vez más la interacción del mundo real. “A medida que más juegos innoven en estos espacios, los consumidores pasarán aún más tiempo en estos mundos virtuales, una tendencia que ha sido acelerada (pero no causada) por la pandemia. En pocas palabras: estamos participando colectivamente más en mundos simulados, lo que nos lleva a una de las tendencias más candentes de los juegos: el metaverso”, concluye el estudio.