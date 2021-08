El microondas no sólo calienta: también es práctico y seguro para cocinar

Es probable que hayan en tu cocina portentos tecnológicos y que aproveches poco de las múltiples utilidades que ofrecen para dinamizar tus actividades culinarias. Un ejemplo muy común es el horno microondas, ese electrodoméstico que solemos utilizar casi exclusivamente como veloz calentador de alimentos.

Quizás como este equipo rompió los esquemas tradicionales de cocción, puedan entenderse las dudas e hipótesis sobre su funcionamiento. Hubo un tiempo en el que se generalizó la creencia de podía generar efectos nocivos a la salud de los usuarios, pero esa tesis fue abordada por fabricantes y científicos para aclararla. Incluso, en el 2005 la Organización Mundial de la Salud publicó un documento en el que afirmó que, si se utiliza siguiendo las instrucciones del fabricante, el microondas es seguro, práctico y conveniente para calentar y preparar alimentos.

Sin dudas no hay razón para limitar su aprovechamiento en la cocina y vale la pena pasearse por recomendaciones y ventajas para lograr que nuestro horno microondas funcione a cabalidad y nos ayude no sólo a recalentar o descongelar alimentos, sino también a cocinar deliciosos platos que satisfagan hasta al más exigente comensal. A estos fines, aprovechemos las convenientes y estupendas prestaciones del microondas Over The Range de Samsung Electronics para un mejor abordaje del tema.

Nueve niveles de cocción

En primer lugar, entendamos que los alimentos preparados en este tipo de horno tienen el mismo valor nutricional que los cocinados en horno o cocina convencional. Sin embargo, es importante revisar el manual de instrucciones de nuestro electrodoméstico para determinar el nivel de potencia y tiempo que conviene a cada receta. El modelo Over The Range tiene la ventaja de ofrecer nueve modos de cocción preestablecidos, de manera que nos resultará muy útil para distintas preparaciones y con variados ingredientes como vegetales, cualquier tipo de arroz y proteínas animales como filetes de pollo o de salmón.

Esas opciones de cocción están diseñadas en función de los tipos de alimentos, y de acuerdo con este factor las cocciones se realizarán de forma breve o con más tiempo y lentamente. Por ejemplo, los pescados y las verduras son más fáciles de cocinar que otros insumos. Por lo general, en el caso de verduras se sugiere unas cucharadas de agua al recipiente, y cuando se trate de pescados, dejarlo en reposo un minuto después de sacarlo para que completar la cocción con el calor residual.

Adicionalmente, Over The Range cuenta con el sensor de cocción (Sensor Cook). Esta función automática te permite cocinar en función de la cantidad de humedad generada durante la cocción. Así, el equipo determina el tiempo y el nivel de potencia adecuados

Todos los microondas poseen el plato rotatorio, a fin de que las ondas lleguen de manera uniforme a toda la preparación. Sin embargo, con el microondas Over The Range de Samsung Electronics ganas un plus: la opción de desactivarlo para emplear un plato más grande y de forma cuadrada, y así aprovechar todo el espacio interior.

Cuidado con el recipiente

Es clave considerar que existen envases que particularmente son aptos para introducir en el microondas, porque están diseñados para resistir las altas temperaturas que se generan en su interior. Por lo general, estos recipientes tiene termoimpreso o estampado en su base o en otra parte un ícono o palabra que lo cataloga como apto para microondas. No es conveniente, por ejemplo, usar cualquier envase de plástico porque al hacer contacto con aceite a alta temperatura puede producir traspaso de sustancias nocivas a los alimentos.

Entre los materiales que funcionan sin riesgos están la silicona, la cerámica sin pintura a base de metales y el vidrio refractario, como el pyrex. En general, los recipientes no aptos para microondas están fabricados con metales (aluminio, acero, cobre y otros), papel (sobretodo si es muy fino y tiene impresiones con tinta) y vidrio convencional. La inconvenciencia de estos materiales se debe a que pueden reaccionar ante el calor y generar explosiones u otro tipo de accidentes. En el menor de los casos pueden terminar dañando al microondas.

Limpieza y ventilación

El adecuado desempeño de tu microondas tiene que mucho que ver con su limpieza porque cada vez que lo uses pueden producirse salpicaduras y la condensación de vapores en su interior pueden ser fuente de contaminación. Aunque sea obvio, mantenerlo limpio evita olores molestos y otros efectos desagradables. Lo ideal es eliminar la suciedad inmediatamente después de usarlo. Algunos fabricantes advierten que es inconveniente emplear limpiadores fuertes (como el cloro y la lejía) o solventes abrasivos (alcohol, benceno, amoníaco o diluyente) y esponjas o lana de acero, porque pueden dañar el acabado interior.

El interior del horno Over The Range posee un revestimiento de esmalte cerámico, cuya superficie pulida es fácil de mantener limpia. Sólo basta pasar un paño de tela suave húmedo, incluso si en su interior hay restos de aceite u otro tipo de grasa. Este material es más resistente a los arañazos y las manchas que el plástico o el acero inoxidable.

Y si de integrar a este electrodoméstico a la cocina con armonía y funcionalidad se trata, a tu microondas Over The Range puedes ubicarlo sobre la estufa y aprovecharlo como extractor: gracias a su potente sistema de ventilación turbo elimina rápida y silenciosamente vapor, humos y olores que originan la cocción de alimentos. Toma en cuenta que el filtro que posee es reutilizable y puede lavarse fácilmente.