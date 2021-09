Hugo Pérez sobre la derrota de El Salvador: «No podemos jugar así»

Fútbol Centroamérica

Después de empatar las dos primeras fechas de local, El Salvador recibió una fuerte goleada de visitante contra Canadá. La Selecta no mostró un gran nivel y terminó sufriendo contra una selección norteamericana que lo dominó en casi los 90 minutos de juego. Muy mal presente para el combinado dirigido por Hugo Pérez en las Eliminatorias Concacaf.

El entrenador de la selección cuscatleca habló tras la derrota y fue muy sincero. Crítico la actitud con la que comenzaron el encuentro y el nivel bajo que tuvo el equipo durante casi todo el partido. El DT sabe que la clasificación al Mundial de Qatar 2022 está cada vez más difícil y deberán cambiar mucho para las siguientes jornadas.

Y agregó: “Ahora, estamos para octubre, con tres partidos, y debemos ganar dos en casa. Simple y sencillamente. Debe ser un hambre, un deseo de poder hacerlo, sin dudar. Pero no podemos hacerlo como lo hicimos ahora, en los primeros 15 minutos. No podemos jugar así, porque en casa o afuera, no nos alcanza”.

Para finalizar, Hugo Pérez intentó dejar una puerta abierta a la posibilidad de poder cambiar este presente: “Queríamos siete o nueve puntos, para estas alturas, pero hay que recordar que esto es Concacaf y hay equipos que se juegan la vida. No hubo muchos goles en estas jornadas, y eso va a ser una tendencia”.