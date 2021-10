¡Mariah Carey quiso ‘escapar’! Así fue la primera cita de Luis Miguel y la cantante

Milenio Digital

La tercera temporada de Luis Miguel, la serie se estrenó este 28 de octubre y como en las partes anteriores, se habla sobre los romances que tuvo el cantante. En esta ocasión abordarán cómo surgió la relación que El Sol tuvo con Mariah Carey, quien durante los años 90 fue una de las cantantes más importantes.

Tal y cómo lo vemos en el primer capítulo de la tercera y última temporada de Luis Miguel, la serie, el cantante conoció a Mariah Carey en Aspen y desde el primer momento quedó impresionado por su belleza, por lo que a toda costa intentó acercarse a ella y tener una cita.

Aunque le costó trabajo, Luis Miguel invitó a Mariah Carey a salir a la intérprete de “All I Want For Christmas Is You”, algo que contó Mariah en su libro biográfico en el 2020 llamado “The Meaning of Mariah”.

En el capítulo The Latin Elvis, Mariah Carey habló sobre su relación de tres años con Luis Miguel, la cual comenzó con una mala primera cita, algo que asegura la cantante. De acuerdo con el libro, Mariah y Luis Miguel cenaron en un restaurante en Aspen, pero ella estaba sorprendida por la cantidad de alcohol que bebía El Sol, algo que le incómodo y por lo que le pidió a su sobrino Shawn que la ayudara a “escapar” de su velada.

Al siguiente día, Luis Miguel tuvo un detalle con Mariah y le envió un collar de diamantes de la prestigiosa marca Bvlgari.

Su relación estuvo llena de detalles y mejores citas

Mariah Carey detalló en su libro que tras comenzar su noviazgo con Luis Miguel, el cantante tuvo detalles románticos con la cantante. De acuerdo con lo contado por Mariah, en diferentes ocasiones visitó la casa que El Sol tenía en Acapulco y que Luis Miguel contrataba un mariachi para que tocara mientras ellos cenaban.

Mariah Carey mencionó que la mansión era “fenomenal” y que le encantaba que estaba llena de balcones y una enorme piscina, pero que ella consideraba que le hacía falta una bañera con hidromasaje y para complacer sus deseos, el intérprete de “La incondicional” mandó a construir una para Navidad.

Aunque Luis Miguel tenía muchos detalles con su novia, las diferencias culturales poco a poco hicieron que su relación terminara, además que cuando ambos eran vistos en Estados Unidos, Mariah Carey era la “famosa” del romance y no Luis Miguel.