Gal Gadot será la Reina Malvada en “Blancanieves”

Diana Sánchez | Caras

La nueva película de “Blancanieves” iniciará sus grabaciones en el 2022. La guapa actriz Gal Gadot interpretará al maléfico personaje en esta nueva versión real que prepara Disney. Se trata de una cinta inspirada en el cuento de los hermanos Grimm, autores de libros clásicos como La Cenicienta, La Bella Durmiente, entre otros.

Gal Gadot es una de las actrices estrellas de Hollywood por sus exitosos personajes, en esta ocasión fue elegida para darle vida a este conocido personaje que también ha sido llevado a la pantalla grande por actrices como, Lily Collins y Kristen Stewart.

La protagonista de La Mujer Maravilla pasó de ser la heroína más querida a villana con su nuevo personaje en el que podremos apreciar una adaptación real de “Blancanieves”.

Aunque aún no se han revelado todos los detalles de Snow White and the Seven Dwarves, se sabe que “Blancanieves”, será interpretada por Rachel Zegler.

POSIBLE PARTICIPACIÓN

Además, ya se avecina una nueva película para la actriz, se rumora que encarnará a Cleopatra en otra producción, aunque esto aún no ha sido confirmado el rumor ya ha llamado la atención de sus seguidores.