Desplegarán a 600 inspectores durante el plan ‘‘Defiende tu aguinaldo’’

El ministro de Trabajo, Rolando Castro, inició este miércoles con el plan de inspección ‘‘Defiende tu aguinaldo’’, conforme lo establece la ley, el cual contará con 600 inspectores en los 14 departamentos del país.

‘‘A través del servicio que nosotros prestamos en las sedes departamentales o diferentes vías de comunicación que existen, hemos encontrado muchas denuncias que están queriendo negociar o renegociar, al intervalo de la ley, el aguinaldo’’, dijo el funcionario durante una conferencia de prensa.

Castro aseguró que las empresas que están llevando a cabo este tipo de prácticas son del rubro de servicios de seguridad y limpieza. Para ello, se están valiendo de sus unidades jurídicas.

‘‘El aguinaldo no es negociable absolutamente con nadie. El aguinaldo no es interpretativo en el marco de la ley. El aguinaldo no es una opción entregarlo o no por un empleador’’, recalcó.

📌La fecha límite para recibir el pago de aguinaldo es hasta el 20 de diciembre✅. Si no recibes tu aguinaldo correspondiente, puedes hacer tu denuncia llamando a nuestro Call Center 130. #DefiendeTuAguinaldo pic.twitter.com/tGyU8rEKqK — Ministerio de Trabajo (@TrabajoSV) December 15, 2021

El ministro de Trabajo enfatizó que aquellas empresas que no cumplan con la ley y vulneren el derecho de los colaboradores, serán sancionadas como corresponde y añadió que existen varios tipos penalidades, entre ellas, multas definida por la ley que pueden ir de leve a grave, eliminación de estímulos y presentación de un recurso ante la Fiscalía General de la República.

A su vez, Castro destacó que el 95 % de las empresas sí están cumpliendo con la ley al entregar el aguinaldo, y que garantizan los derechos de los colaboradores por encima de los estándares nacionales e internacionales, de lo cual ya se ha reconocido como institución.

El Gobierno del Presidente Bukele continuará desarrollando planes y estrategias de forma interinstitucional para garantizar el cumplimiento de los derechos de los y las trabajadoras de todo el país. La población salvadoreña siempre estará al centro de toda acción durante la actual gestión gubernamental.